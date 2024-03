ProsciutteriaBidoneria Exxx…Polzive!!! Nel Bidone di Dall’Ava viene fuori il caso “Piccolo bar” di Udine. Aver facilitato la concessione alla società “Prosciutterie” ha provocato un danno erariale di oltre 40mila euri al Comune. Chi era sindaco? Il magheggio delle spese detratte dall’importo.

Il curioso magheggio dell’assegnazione del bando di concessione del “Piccolo Bar” di Udine era stato ampiamente dettagliato e sviscerato su queste pagine. Era il 2021 e oggi emerge quello che tutti sapevano, e cioè che fra la giunta Fontanini e la “Prosciutteria Srl” di Carlo Dall’Ava si era instaurato un intreccio di relazioni esplicitato anche dall’ex assessora Laudicina che commentò con queste parole le operazioni dell’imprenditore in città: «… il successo della nuova gestione Dall’Ava si vede, da quanto ne so, da come sta allestendo un bellissimo locale (Piccolo bar)». Il magheggio che ha coglionato (inconsapevolmente?) il sindaco Fontanini si è sviluppato sul recupero delle spese sostenute per l’adeguamento del bene. Il bando prevedeva il recupero e le modalità di detrazione dell’importo impegnato. Ovvero: 1.510 euri di affitto/mese cui veniva scorporato l’impegno di 32 mila euri e 760 diluiti nei mesi di affitto. [(1.510,00 x 144) – 32.761,00] : 144 = 1.282,49). La durata della concessione era stata spostata dal 27.12.21 al 26.12.33 come si ricava dalla determina. Se i termini del contratto fossero stati rispettati, il Comune di Udine avrebbe già incassato, dall’inizio della concessione ad oggi (27.12.2021 al 26.02.2024), euro 40.680,58 (1.282,49 + iva x 26). Non è così e, avendo modificato i termini dell’accordo per concedere un “aiutino” all’amico Dall’Ava, il Comune risulta aver incassato solo 7.928,78 euri (6.499,00 euro + iva). Condizionale d’obbligo perché questo incasso avrebbe dovuto rappresentare questi ultimi 4 mesi: Purtroppo per Fontanini, essendo stata dichiarata “fallita” la società, gli importi non sono stati incassati, anche perché trovandosi in regime di fallimento si potrebbe configurare la bancarotta preferenziale: pagati gli affitti prima dei dipendenti. Inoltre, la fideiussione nel bando doveva essere di 6 mesi e di importo comprensivo di iva, vincolata fino alla fine della concessione dopo il controllo di tutti gli adempimenti.

Nella determina il Comune scrive 3 mesi ma poi nei fatti ne riceve una di 6 mesi al netto di iva ma con scadenza il 31.08.22 …non si sa cosa sia successo dopo. Il dopo lo possiamo immaginare visto che i clienti più affezionati al Piccolo Bar e al “Diemme” erano il sindaco, il suo cerchio tragico e gli esponenti della giunta. Dal che non si è lontani dall’affermare che la Giunta Fontanini ha concesso a Dall’Ava e il suo Piccolo Bar notevoli facilitazioni commerciali. ieri è scoppiato il bubbone che era già nell’aria da un pezzo. Resta il danno erariale compiuto dagli amministratori di Vestaglia. Inevitabilmente la Corte dei Conti accenderà un fanale.