VeleniElettorali Exxx…Polzive!!! Nardini bollito rilascia un’intervista raccapricciante. Scattano le querele. Offese e illazioni dozzinali contro Mauro e il clamoroso sospetto: La difesa di Marchetti che segna la volontà di Nardini di proseguire nel solco del sindaco.

Con l’intervista apparsa ieri sul profilo Fbook de “Perbenista”, Guido Nardini ha gettato la maschera e rivelato ciò che tutti a Codroipo sospettavano: La continuità col sindaco uscente non è una caratteristica del centrodestra bensì della coalizione di centrosinistra. Troppo spudorata la lisciata di pelo che Nardini ha rivolto, tra le righe, a Marchetti (“Mi amareggia molto, lo dico in termini umani, il tradimento e l’atteggiamento verso Fabio Marchetti, accusato di aver compiuto tutti i mali del mondo”).Quali interessi legano l’uscente con l’aspirante? nel Medio Friuli si sente puzza di bruciato e di voti in fuga che danzano da un candidato all’altro. I fatti lo dimostrano giacché da ieri pomeriggio sul Friuli centrale è calata una soffocante coltre velenosa. E’ quella del candidato del Polo Civico che ha fatto impallidire il PD visto ciò che ha vomitato in rete sul profilo de “Perbenista”. Dai brani emerge la personalità di un candidato sindaco carica di odio e di squadrismo balcanico arricchita da espressioni inquietanti come: “Avrebbero dovuto ripercorrere all’indietro il percorso di Gianluca Mauro e avrebbero certamente notato alcuni aspetti che non è opportuno che spieghi adesso ma magari ne parlerò in modo approfondito martedì prossimo dopo il ballottaggio”. Una serie di giudizi scomposti che hanno costretto il candidato del centrodestra a dare mandato all’avvocato Maurizio Miculan, “di procedere a tutela della mia reputazione personale e professionale”. Per questo motivo, il legale udinese, ha annunciato che nella giornata di oggi verrà depositata in Procura una denuncia-querela contro Guido Nardini. Grande impaccio nei quartieri alti del Pd regionale dove la moderazione è un comandamento sempre osservato nelle campagne elettorali. Gianluca Mauro rende noto che: “Dal punto di vista politico decideranno i cittadini quale sarà il destino di Codroipo, per quanto riguarda il merito della denuncia-querela spetterà alla Procura stabilire i vari profili dei reati”. I reati potrebbero essere più di uno ed anche estesi a tre protagonisti tirati in causa nell’intervista. Si tratta di Luciano Facchini, Riccardo Riccardi e Sergio Bini. Nardini accusa i tre di non aver: “Ricostruito la storia di questo candidato”. Affermazioni spericolate che denotano una evidente mancanza di lucidità del manager in pensione. L’uomo è bollito e il PD irritato. In merito alla questione Fedriga che sostiene il suo sindaco, il presidente è stato chiaro: “Se un sindaco mi viene a proporre un centro di accoglienza per clandestini, troverà sempre la porta chiusa; come se mi chiedono un parere sul gioco del rispetto. Su questi punti non ci sarà nessun appoggio da parte della regione. Le ideologie che tanto attraggono i moscoviti friulani, ai bambini non vanno imposte. Intossicata la campagna elettorale.