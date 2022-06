MacerieElettorali Exxx…Polzive!!! I reduci delle sconfitte elettorali Bergagana e Fulchir si consolano con un risottino. Tavolo di ex plurindagati ieri sera da Roberto Fabiani a Villalta (Ud).

I sopravvissuti alle batoste elettorali rimediate alle ultime elezioni comunali si sono consolati ieri sera a tavola con brodino e crostata. Il ristorante che li ha ospitati è il celebre Turians di Villalta di Fagagna del patriota che ha strappato la tessera di Fratelli d’Italia Roberto Fabiani. Grande amico del regista dell’operazione della randellata bujese Bergagna. Sotto l’occhio attento del patriota Patrick Bortolotti, la marionetta Bergagna e il manovratore Carlo Fulchir hanno invitato nel locale in collina coloro che hanno contribuito alle sconfitte di Buja, Pagnacco, Codroipo (Zamparini uomo di Saro) e Tricesimo. Attorno al tavolo, secondo quanto riferito dal consigliere comunale di Majano Bortolotti, avevano trovato posto Marcello Dell’Utri, Giancarlo Galan e Ferruccio Saro. Assente il candidato sindaco di buja Calligaro prima illuso e poi trascinato nel frullatore dei rancorosi aspiranti amministratori che ormai non ne vuole più sapere della compagnia di giro bujese. Reduci sopravvissuti miracolosamente al voto che ora dovranno impegnarsi a studiare le mosse su come farsi accreditare nel centrosinistra, unico spazio dove pietire ospitalità.