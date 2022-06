PlinPlinGerolin Exxx…Polzive!!! Capitombolo clamoroso del direttore del Consorzio Ponte Rosso ed esperto in urbanistica: Annullati in autotutela gli espropri nella zona industriale.

Mentre gli austriaci della Kronospan minacciano gli italiani di richieste risarcitorie stellari (Comitato ABC) per aver denunciato i pericoli dell’ampliamento dello stabilimento nella zona industriale di San Vito al Tagliamento, Daniele Gerolin, direttore del Consorzio e imbucato al vertice con una modifica allo statuto (non ha i titoli), ha ritirato in autotutela e annullato tutti gli espropri contro i proprietari Borean che i ducetti della Delizia ritenevano di aver opzionato per la Silva Srl di Cenedella, la consocia della Kronospan. Oggi al Tar di Trieste era stata convocata l’udienza sul ricorso presentato dai proprietari dei terreni contro i maneggioni del Consorzio. Il paranoico direttore pretendeva un diritto di proprietà da esercitare a suo piacimento e per accontentare il suo manovratore Agrusti. Ma le cose non stanno così e prima dell’udienza, i vertici del Consorzio hanno comunicato l’annullamento in autotela degli espropri. Stesso discorso il 1° luglio quando sarà discusso il ricorso della Fileo. Un cortocircuito clamoroso che mette in seria preoccupazione le ditte insediate della zona. Da chi sono rappresentate? Dilettanti? La figura di merda dell’urbanista Gerolin ha fatto il giro di tutta la bassa pordenonese. In pratica, sull’esproprio Gerolin si era ispirato a un piano scaduto (Pip) anziché a quello deliberato recentemente (Pac) dalla giunta del sindaco che ha tradito gli elettori di San Vito. Ancora non si capisce quali risarcimenti possano rivendicare gli austriaci se i responsabili del consorzio non usano i piani d’insediamento produttivi ancora scaduti.