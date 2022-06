FagagnaFerita Exxx…Polzive!!! Il sindaco caccia i volontari dell’associazione “Amici dell’Oasi dei Quadri”. Interrotta la procedura per Giardino Zoologico. Agli operai del comune la cura delle cicogne e degli ibis eremiti.

Dopo che le intenzioni del sindaco di Fagagna erano state rese note nella giunta di fine aprile 2022, ieri la comunicazione che la convenzione per la gestione e la cura dell’Oasi dei Quadris di Fagagna non sarebbe stata rinnovata (scadenza 30 giugno) è stata notificata direttamente al presidente dell’associazione Ezio Uliana. Dopo circa 30 anni di cura e salvaguardia dell’irripetibile area protetta e identità del luogo, l’amministrazione del comune di Fagagna ha interrotto la convenzione e affida a un non ben identificato “Comitato di gestione” il compito di salvaguardare la biodiversità collinare. Dal primo luglio la pulizia degli animali e la cura dell’area sarà affidata ai dipendenti del comune. Si presume e si spera che in questi giorni abbiano assunto i primi rudimenti di come vanno curati gli ibis, cicogne e le centinaia di specie che abitano l’oasi. I volontari dell’associazione, per giungere a una definitiva regolarità giuridica, avevano avviato il procedimento per ottenere la licenza di “Giardini Zoologico” che avrebbe consentito ai fruitori e alle scolaresche di poter osservare da vicino le centinaia di specie che abitano l’oasi. Il sindaco Chiarvesio, ha individuato in Matteo De Luca il consulente che dovrà seguire il procedimento giuridico dell’Oasi. Ma ha già dichiarato di voler evitare la procedura di ottenimento della licenza di “Giardino Zoologico” per optare nella più semplice “esenzione”. Un buco nella palude giacché la formula dell’esenzione pregiudica la visita alle specie protette. Solo a Pasquetta sono state contate circa 1.000 persone in visita. Per un totale di 20.000 visitatori all’anno. Va detto che la regione, soprattutto grazie all’interesse del capogruppo della Lega, Mauro Bordin, aveva destinato cifre notevoli al comune per il sostegno dell’associazione. E scoppia un giallo. A chi sono stati assegnati quei fondi (120mila euri)? In ogni caso la sintesi della relazione del consulente del sindaco Chiarvesio per allontanare i volontari è qui sintetizzata. Scrive il Dott. Matteo De Luca:

“Dagli incontri effettuati nel corso del 2021 è una gestione dell’area poco chiara in termini di indirizzo, basata su una convenzione generica; in questo senso il Soggetto gestore si è mosso liberamente negli interventi gestionali senza un confronto con l’Amministrazione comunale o eventuali Soggetti preposti. In questo senso viene quindi proposta la formalizzazione in seno all’Amministrazione comunale di un Organo gestore dell’Oasi in grado attuare un processo decisionale che si basi su atti di indirizzo politico contestualizzati correttamente da un punto di vista tecnico”. Dal 1° luglio i dipendenti comunali saranno dirottai nell’oasi