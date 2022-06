FinaleElettorale Exxx…Polzive!!! Strasera a Codroipo Fedriga suona la carica a Mauro. Saro a Martignacco riunisce i sopravvissuti alle disfatte. Mario Anzil ieri sera ha dato indicazioni ai patrioti a Rivignano (Ud)

Stasera gran finale elettorale a Codroipo per il centrodestra Fvg compiaciuto per i risultati ottenuti alle elezioni amministrative del 12 giugno scorso: Cervignano, Lignano, Monfalcone, Tolmezzo, Tarvisio, Buja, Pagnacco… sono timbri clamorosi. A Gorizia, Azzano Decimo e Codroipo si andrà al ballottaggio. Nel centro friulano in finale sono finiti Gianluca Mauro per il centrodestra e Guido Nardini per il PD (senza 5Stelle) e Polo Civico. Fedriga ci tiene particolarmente al Medio Friuli ed ha convocato per le ore 18 di stasera in piazza Garibaldi tutti i sindaci dell’ambito per tirare la volatona finale a Mauro. Oltre a Riccardi e Rizzetto sul plateatico del municipio saliranno: Viscardis, Giacomuzzi, Anzil, Pertoldi, Pitton, Prampero e Locatelli. Sarà una grande festa degli amministratori friulani ideata per trascinare al successo il candidato Gianluca Mauro. Intanto ieri sera “Al Moraràt” di Rivignano, il sindaco, presentatore di lista a Codroipo assieme a Marzio Giau per Fratelli d’Italia, aveva convocato i candidati e consiglieri già eletti, per indicare gli ultimi particolari sul ballottaggio. Lo sforzo è notevole ed un maestro di percentuali stellari come Mario Anzil è il tecnico più adatto a delineare la tattica di recupero voti. Da Rivignano a Codroipo la freccia elettorale indica Martignacco dove il fondatore di Regione Futura, Ferruccio Saro, ha convocato “Al Podere” alle ore 20.30 i sopravvissuti alle batoste di Buja e di Pagnacco e si può aggiungere Codroipo, dove il suo candidato (Zamparini), non è riuscito ad andare oltre una trentina di voti. Per evitare di affrontare il doloroso tema delle bastonate, l’ex senatore ripiegherà sulla narrazione dello scenario nazionale con la speranza che il transfuga Di Maio contribuisca a far nascere quella melma insipida e senza identità che si chiama “CentroTuttiDentro”, magari solo per salvare il sedere all‘ex bibitaro o come concorrenza sfasata alla “Lista del Presidente Fvg”. Lo sviluppo del paese e della regione non li riguarda.