FriulaniBellaVita Exxx…Polzive!!! Le filande di Dignano crollano; l’oasi Quadris di Fagagna chiusa. Gli amministratori in gita a Brusselles.

In foto, al centro il vice sindaco di Dignano Luigino Toller a destra il consigliere comunale di Fagagna Alex Cecone e a sinistra un accompagnatore di Carpacco (Ud). Costoro fanno parte di una comitiva di amministratori friulani partita ieri da Treviso alla volta del parlamento europeo. Il rientro è previsto per domani sera. La ragione della trasferta è da ricondursi alle iniziative dell’assemblea europea in merito alle autonomie locali: paesaggio, cultura, amministrazione. Il gruppo è guidato dall’europarlamentare della Lega Marco Dreosto che rappresenta quella parte più salviniana del Carroccio che in Friuli fa riferimento a Barbara Zilli, Daniele Moschioni, Antonio Zoratti e Luigino Toller, appunto. Fra gli amministratori è volato in Belgio anche il sindaco di Travesio, Francesca Cozzi. Tuttavia i fanali sono puntati sui due amministratori del Collinare immortalati in birreria (vedi foto), mentre nei loro comuni le macerie avanzano fra le viuzze. A Dignano, lo stato di abbandono è da terzo mondo. Nell’elenco delle opere pubbliche del 2018 (!!!) era prevista la riqualificazione dell’ex gallettiera della filanda per la realizzazione di 6 unità abitative destinate a persone fragili. Oltre al “Progetto Innovativo” della riqualificazione della Filanda Banfi, che sta crollando sotto gli occhi dei passanti, era previsto un recupero per avviare attività ricreative e lavorative legate alla didattica sociale. Sviluppo dell’agricoltura sociale come valorizzazione delle tradizioni. L’importo finanziato sfiorava il milione di euri al quale vanno aggiunti i 300mila euri per la ristrutturazione della latteria turnaria di Dignano. E’ tutto incancrenito. Altro esempio a Fagagna.

Fatte le dovute proporzioni e considerando che Cecone è all’opposizione, alcuni mesi fa era esploso il caso dell’oasi faunistica “Quadris” su cui il consigliere leghista aveva organizzato un vertice paneuropeo-nazionale-regionale con deputati, eurodeputati e consiglieri regionali per trovare una soluzione all’Oasi: la struttura è aperta a giorni alterni, non possiede lo status di parco regionale e ancora non si sa quale sarà il suo destino. Si sa solo che Toller e Cecone brindano alla salute dei friulani a Brusselles. Una curiosità: il viaggio è a proprie spese.