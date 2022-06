KrolloKronospan Exxx…Polzive!!! Ricorso al Tar contro gli espropri decretati da Gerolin e sulla variante che adibisce a inceneritore la zona industriale. Scoppia il caso degli interessi in conflitto di Claudio Colussi.

Claudio Colussi è stato eletto nuovo sindaco di Casarsa ed è tuttora, nessuna comunicazione è stata diffusa, segretario del Consorzio della Zona Industriale Ponte Rosso di San Vito al Tagliamento. Un conflitto d’interessi stellare cui i maneggioni di Confindustria Alto Adriatico (Agrusti presidente), tengono ben nascosto. In ogni caso, come anticipato su queste pagine, oggi esplode la questione ricorsi al Tar contro il comune amministrato dall’asino di Buridano Bernava, contro il Consorzio Ponte Rosso e contro Kronospan/Silva Srl per via dei terreni acquistati da una ditta di Vicenza, la Fileo, e che Gerolin, direttore senza laurea del Consorzio Ponte Rosso, vuole espropriare. Per la Fileo il procedimento di esproprio è illegittimo giacché coinvolge: una variante del comune; un decreto di esproprio e la delibera del cda della Zipr che aveva approvato il contratto preliminare di compravendita dei terreni per conto di Silva Srl. Per capirci, la variante 75 è quel documento urbanistico devastante che consente di realizzare, nella zona industriale Ponte Rosso, un “Inceneritore e un’area di frantumazione degli inerti oltre che reiterare i vincoli di esproprio relativi all’area soggetta a P.A.C. “Ponte Rosso”.

La richiesta di sospensiva si trova sul tavolo dei magistrati del Tribunale amministrativo che ora dovranno stabilire i termini della sospensiva dei procedimenti avviati dalla Kronospan. Tutto da rifare. San Vito al Tagliamento non è Caracas.

Per questo motivo, ducetto di Confindustria Alto Adriatico e i suoi pretoriani si ritrovano ad essere totalmente imbambolati e sballottati dal vortice Fileo, la società di Vicenza che ha acquistato dei terreni nella zona industriale Ponte Rosso e che viene accusata di “lesa maestà”.

I fatti: La Silva Srl, consocia della Konospan, è stata incaricata di stoccare il rifiutaggio di legno proveniente dalle discariche di tutto il mondo per consentire alla Kronospan di bruciarlo per produrre i pannelli. L’amministratore unico degli austriaci, tal Cendella, nel dicembre dello scorso anno, aveva dichiarato agli uffici regionali la propria “disponibilità” dei terreni su cui costruire lo stabilimento. In realtà non c’era alcun contratto preliminare. Per questo motivo, una ditta di Vicenza, la Fileo Costruzioni, aveva acquistato regolarmente, nel mese di aprile scorso, i terreni che il maneggione Cendella aveva dichiarato, a dicembre, essere nelle sue disponibilità. Il direttore del Consorzio Gerolin, su ordine del ducetto Agrusti (Kronospan), ha notificato alla Fileo di Vicenza il decreto di esproprio con la giustificazione che sulle aree acquistate dai vicentini c’era già un vincolo preordinato. Per capire come nel consorzio vige un modello industriale di stampo sudamericano, basti pensare che il duo “Caracas” Gerolin-Agrusti ha dato parere negativo (5 aprile) alla richiesta di autorizzazione di una rilevante attività in ambito edilizio (quella della Fileo). Quali interessi si nascondono dietro il maniacale sostegno di Confindustria Alto Adriatico a una ditta austriaca destinata a prosciugare le falde della bassa pordenonese? ad aumentare il traffico su gomma di 60.000 mila camion all’anno in più? a costruire 3 ciminiere a ridosso di due scuole materne? Grandi interessi, che ignorano anche il fenomeno della siccità.