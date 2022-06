BaldoriaVictoria Exxx…Polzive!!! La puledra dei Måneskin domani a Lignano: Il centro balneare eletto città dell’elegante lesbismo europeo.

Victoria De Angelis, l’indiavolata bassista dei Måneskin è già a Lignano. Il gruppo romano si esibirà domani sera allo stadio Teghil e Victoria ha voluto anticipare di un paio di giorni il suo arrivo in Friuli. Lignano, discretamente, è diventata la località balneare più apprezzata dalle lesbiche di tutta Europa. Per tal motivo, e per gli outing frequenti della bassista, il gruppo ha fortemente voluto esibirsi allo stadio Teghil per la data Zero del tour “Live Circo Massimo”.

La giovane bassista non si è mai tirata indietro nel parlare della sua sessualità. In una recente intervista a Vanity Fair ha spiegato che è stato “disorientante” rendersi conto di provare attrazione anche per le ragazze e andare oltre i limiti imposti dalla società. “Per la società essere eterosessuali è la norma”, ha spiegato, “e quindi spesso uno si incasella automaticamente in quel modo privandosi della libertà di vivere molte sfumature e sfaccettature diverse dell’amore. Una volta superata l’insicurezza iniziale di dover mettere in discussione le proprie certezze ho vissuto la mia sessualità in maniera molto naturale e libera, come dovrebbe poter essere per tutti”. La band è nel suo momento di gloria e si sta godendo il tour estivo senza badare ai paparazzi che nell’ultimo periodo assillano parecchio la band. Domani sera l’essenza dell’occidente laico, liberale, europeo.