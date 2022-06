BurrascaCinqueStelle Exxx…Polzive!!! Di Maio se ne va. Polverizzate le stelle del movimento di Grillo. Nuovi gruppi alla Camera e Senato. Friuli fedele a Conte, solo l’onorevole De Carlo segue il ministro (che smentisce).

C’è il nome dell’onorevole friulana Sabrina De Carlo fra gli scissionisti del movimento 5 Stelle. Ma sull’onorevole c’è un piccolo giallo: lei ha smentito.

Comunque il ministro Di Maio, uno dei primi iscritti al movimento 5 Stelle è fuori dai pentastellati. Si è rotto le palle di Conte e di Grillo. E sta lavorando al nuovo gruppo in parlamento che si chiamerà «Insieme per il futuro» con l’obiettivo dichiarato di arrivare a 45 tra deputati e senatori. In Friuli non tutti lo seguono e restano fedeli alla linea dell’ex ministro Conte: Patuanelli, Luca Sut, Dal Zovo, Capozzella, Sergo, Andrea Ussai…

Il nuovo gruppo di Luigi Di Maio si sta formando in queste ore dopo il lungo scontro all’interno del M5s. A Montecitorio si punta a riunire 35 eletti, mentre a Palazzo Madama la “mission” del titolare della Farnesina è quella di raggruppare almeno 10 persone. Per costituire un gruppo a Montecitorio, in base al regolamento, servono venti deputati.



Nella diaspora grillina, alla Camera sarebbero 22 i deputati pronti a seguire l’ex capo politico. Tra questi vengono annoverati l’ex sottosegretario Gianluca Vacca, Sergio Battelli, Alberto Manca, Caterina Licatini, Luigi Iovino, Vincenzo Caso, Davide Serritella, Daniele Del Grosso, Paola Deiana e Filippo Gallinella. Anche la deputata Elisabetta Barbuto starebbe accarezzando l’idea di lasciare il Movimento per seguire Di Maio, che la scelse candidandola al collegio uninominale di Crotone. Anche al Senato in molti potrebbero seguire il ministro degli Esteri. Tra gli eletti a Palazzo Madama girano i nomi di Emiliano Fenu, Fabrizio Trentacoste e Antonella Campagna, oltre a quelli di Vincenzo Presutto, Primo Di Nicola e Simona Nocerino.