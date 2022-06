DanieliDoppioForno Exxx…Polzive!!! Il gruppo di Buttrio respinge le accuse del governo ucraino di fornitura di armi ai russi: “Ci tuteleremo nelle sedi competenti”

In merito al tweet dell’account ufficiale del ministero della difesa di Kiev diffuso ieri e che accusava l’azienda di Buttrio di fornire armi ai russi, la Danieli replica: “Non siamo coinvolti nella produzione di armi. Il Gruppo Danieli ha messo in atto tutte le misure necessarie a conformare le proprie attività ai provvedimenti adottati dall’Italia e dall’Unione Europea, a seguito dei tragici avvenimenti legati alla guerra in corso in Ucraina”. La Danieli rende noto che “si tutelerà nelle sedi competenti contro notizie lesive della propria immagine e reputazione”.