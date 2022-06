BaccanoFriulano Exxx…Polzive!!! A Codroipo la spartizione delle poltrone fa saltare i nervi al PD, in polemica con Fedriga per nascondere il vero obiettivo: posti in giunta.

Il Pd, via Shaurli, accusa Fedriga di condizionare il ballottaggio di Codroipo facendo leva sulla vicinanza del candidato Gianluca Mauro con il presidente. Osserva il PD: “E’ vergognoso che si sfiori la suggestione del voto di scambio e che si insinui nei cittadini codroipesi il dubbio che maggior attenzione e sviluppo del territorio siano condizionati all’elezione di un sindaco leghista”. Secondo Shaurli si tratta di una scorrettezza che coinvolge la figura istituzionale della regione. A dire il vero, con Serracchiani accadeva anche di peggio, val la pena ricordare l’intesa Honsell-Di Maio-Serracchiani a Udine, gli esempi di San Vito al Tagliamento, Tolmezzo o il minuscolo Sutrio (Serracchiani aveva la delega alla montagna), oppure la ghigliottina contenuta nella riforma delle Uti e attivata alla bisogna dalla ducetta. La mannaia entrava in azione contro i sindaci dei comuni che non si allineavano ai voleri di Trieste: via i fondi ai municipi ribelli.

La tempistica con cui il Pd ha fatto irruzione nella campagna elettorale di Codroipo, alimenta più di qualche sospetto. Per esempio, l’alleato PoloCivico si sta cullando sugli allori dei voti ottenuti al primo turno, oltre 1.000 in più e, a quanto pare, sono già iniziate le trattative per sistemare i propri amici nei posti di potere. A giudicare dalle preferenze raccolte non ci sono dubbi su Giacomo Trevisan vice sindaco e Carla Comisso in giunta. Spunta anche il nome dell’esterno Valentino Targato che, pur non avendo ottenuto un grande risultato coi suoi candidati Zamparini e Scopece (54 voti in due) indicati da Saro, avrebbe in tasca la promessa di Nardini della delega alle attività produttive e agricoltura. Come se non bastasse, e visti gli ottimi rapporti, il dottor Canciani sarebbe già nell’orbita ASP Moro, giacché la sanità è uno dei primi punti del programma di Nardini. Fatti due conti, al PD resterebbero le briciole o gli scarti se si considera che il sindaco è quota Polo Civico, pertanto: sindaco, vice sindaco, due assessori e la presidenza dell’Asp ai civici. Un incasso spaziale che sta agitando i sonni dell’alleato PD. Nella lista dei Dem, il più votato è Alberto Soramel con 192 preferenze. Considerando che Marchetti aveva concepito la giunta a 7, 4 sarebbero già opzionati di cui uno di peso che è il vice sindaco. Poi la compensazione si estenderebbe all’ASP Moro con Canciani. Per questo motivo, sia nei quartieri alti del PD regionale che in quelli del Polo Chimico, la tensione è alle stelle visto che il risultato finale del ballottaggio di Codroipo è fortemente condizionato dall’alleanza col partito di Shaurli.