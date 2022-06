DanieliDoppioForno Exxx…Polzive!!! “Pecunia non olet”. Gianpiero Benedetti sprigiona la forza del capitalismo: Accusato dagli ucraini di collaborazione coi russi, fa affari in Friuli con la Metinvest di Mariupol.

Il tweet dell’account ufficiale del ministero della difesa di Kiev contro la Danieli è stato agganciato dagli agili giornalisti di “Udine Today” e lanciato sull’home page del sito. Il testo è un petardo: “Dopo quattro mesi di guerra su larga scala – si legge nel tweet –, l’italiana Danieli collabora ancora con stabilimenti russi, fornendo attrezzature per la produzione di sottomarini nucleari e corazzati per carri armati a Putin. Sostenere il complesso militare russo va contro considerazioni legali e morali”.Senza citare il banchiere Jacob Rothschild e le sue teorie, in Friuli Gianpiero Benedetti, gran capo della Danieli è riuscito a combinare l’affarismo ecumenico con la guerra. In pratica: gli ucraini sono furiosi con i friulani della Danieli per le presunte forniture di attrezzature per la produzione di sottomarini e carri armati e gli stessi ucraini della Metinvest sono i primi partner dell’azienda di Buttrio per la costruzione di un impianto siderurgico a San Giorgio di Nogaro (Ud). Investimento di oltre un miliardo di euri. Un esempio di abilità negoziatrice formidabile che pone Benedetti come custode del simbolo dell’occidente: il capitalismo. Anzi, quando passa per Mosca chieda pure al citrullo sovietico che ci abbassi le tariffe. Gas e Benzina. Friuli e la laguna di San Giorgio al centro dell mondo.