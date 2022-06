Tirana-Buja Exxx…Polzive!!! Il fondo americano “Wyoming Electronic” si affida a Carlo Fulchir per la creazione a Tirana di una fabbrica di componenti per occhialeria: 500.000 pezzi al mese, 600 operai.

La foto è stata scattata stamattina all’aeroporto di Tirana. Si vedono sulla destra l’imprenditore Carlo Fuchir, componente della Governance e stratega della “I-Vision Group” e il suo collaboratore Dino Fabbro. Quali interessi hanno spinto i due uomini d’affari friulani a raggiungere l’Albania? Un grande aiuto ce lo fornisce il titolare dell’impresa edile, un signore trevigiano che è stato incaricato di costruire lo stabilimento. L’impresario rivela i particolari di un’operazione ambiziosa (produzione di componenti per occhiali) che, per combinazione, giunge subito dopo che lo stesso Carlo Fulchir si era impegnato alle elezioni comunali di Buja e dopo aver avviato con successo l’avveniristica “I-Vision” di Martignacco dando lavoro ai circa 180 dipendenti licenziati dalla Safilo. Incrociando le latitudini, è chiaro che Fulchir voglia voltare pagina e ripartire con un progetto totalmente nuovo che si chiama “Progetto ARCA”. L’ideatore è lo statunitense Ben Hanson titolare della “Invest Fund Company, Wyoming Electronic Tchnology LLC”. Gli americani hanno espressamente richiesto il know how dell’imprenditore di Buja per la creazione in tempi record di una fabbrica di componenti per il mondo dell’occhialeria. Lo stabilimento, costruito dai veneti, occuperà una superficie di circa 11 mila mq. La produzione dovrà raggiungere numeri stellari: 500.000 mila componenti al mese e 150mila lucidature nello stesso periodo. Verranno impiegati circa 600 operai del posto. Lo stabilimento sorgerà a una ventina di chilometri da Tirana. Uffici e produzione a Kamëz. Il gruppo d’imprenditori friulani e veneti incontrerà nel prossimi giorni il premier albanese Edi Rama. Le scorie elettorali sono già alle spalle.