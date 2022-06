MacerieFriulaneBis Exxx…Polzive!!! Tutti i nomi del segretissimo vertice di ieri sera dei trombati di Buja e Pagnacco. Bergagna, Fulchir e Saro hanno già scaricato Calligaro, Freschi, Zampa, Pecile e Plos.

C’è una coda velenosa rispetto al segretissimo vertice che si è tenuto ieri sera ai “Taurians” di Villata di Fagagna (Ud). L’incontro era stato organizzato dai trombati alle ultime comunali di Buja e Pagnacco con l’intento di riunire i sopravvissuti e riprovare il Tafazzi. Solo che stavolta, per confermare il detto che squadra che perde non si cambia, sono stati convocati nientemeno che alcuni vecchi arnesi della politica per tentare di risollevare lo spirito della combriccola e spingerla verso nuovi e più ambiziosi traguardi.

Trasferite in discarica le macerie dei candidati: Calligaro a Buja; Anna Freschi, Margherita Plos, Zampa e Pecile a Pagnacco, Bergagna e Fulchir si sono messi al lavoro per individuare altri allocchi da frullare. La supervisione degli ingaggi è affidata a personaggi del calibro di Marcello Dell’Utri, Gianfranco Moretton, Ferruccio Saro e Giancarlo Galan, presenti ieri sera ai Turians di Roberto Fabiani (strappatore di tessera di Fratelli d’Italia). Assente giustificato il grande amico di Saro e Fulchir, Michelangelo Agrusti (già arrestato a Roma nel ’94).

Dalla prossima settimana inizierà l’attività di ricognizione per raccogliere informazioni sui nuovi candidati da spremere e, una volta ottenuto il pessimo risultato, scaricare. Sul modello Buja. In foto si vede Marcello Dell’Utri, ideatore dei Club di Forza Italia (30 anni fa) e in splendida forma, analizzare la lista di nomi raccolta dall’uomo d’affari friulano Carlo Fulchir. Obiettivo: regionali 2023 in funzione anti Fedriga e pro Saro.