PolverieraCodroipo Exxx…Polzive!!! Nardini avvelena il ballottagio: Provoca una turbativa elettorale e diffama gravemente l’avversario Gianluca Mauro. Elezioni sub judice.

Domenica si vota il ballottaggio per il sindaco del comune di Codroipo (Ud), città adagiata nel luminoso Medio Friuli ed oggi oscurata da una scorrettezza elettorale che non trova precedenti. Se non è il primo caso, è sicuramente segnalato come un gravissimo episodio di inquinamento elettorale mai avvenuto prima in Italia e determinato da spregiudicate dichiarazioni rilasciate in rete, e a poche ore dal voto, da parte di un candidato sostenuto dal Partito Democratico. C’è il rischio oggettivo che, comunque vadano le elezioni, il nuovo sindaco, chiunque esso sia, dovrà far i conti con un procedimento giudiziario che potrebbe sfociare in un rinvio a giudizio da parte del presunto indagato. Il candidato del centro destra Gianluca Mauro, parte lesa, ha incaricato il suo legale Maurizio Miculan di procedere in difesa della sua onorabilità e reputazione in seguito alle parole di natura allusiva rilasciate nell’intervista diffusa in rete. Per tal motivo il legale, nell’interesse di Gianluca Mauro, candidato Sindaco al Comune di Codroipo, ha presentato avanti alla Procura della Repubblica di Udine, atto di denuncia-querela nei confronti del candidato sindaco avversario Guido Nardini, con riferimento alle dichiarazioni dallo stesso rilasciate nel corso di una intervista, apparsa online il 23 giugno scorso. L’avvocato ha ritenuto di segnalare all’organo inquirente, plurime dichiarazioni allusive rivolte nei confronti del candidato Gianluca Mauro, in fase di chiusura della campagna elettorale, con riferimento a non meglio precisati (inesistenti) comportamenti e/o precedenti dello stesso, volte a insinuare nell’elettore pesanti dubbi sulla reputazione personale e professionale di Mauro. Le ipotesi di reato sono gravissime: diffamazione aggravata e turbato regolare svolgimento elettorale. Soprattutto la regolarità delle operazioni di voto potrebbero venire alterate dalle insinuazioni e sospetti sulla credibilità del candidato del centrodestra. Elezioni intossicate che potrebbero pregiudicare radicalmente l’esito di domenica. Infatti, l’avvocato Miculan lascia al competente Pubblico Ministero ogni valutazione del caso, anche con riferimento alla configurabilità di altri eventuali reati nei fatti segnalati.

Qualora la Procura rilevasse gli estremi per un rinvio a giudizio del presunto indagato, il ballottaggio di domenica risulterebbe compromesso e con l’oggettiva ipotesi dello scioglimento del rinnovato consiglio comunale. Va tuttavia ricordato che di fronte all’apertura di un fascicolo contro un amministratore indagato, l’intera assemblea, fin dalla sua elezione, è considerata sub judice. Sinistra infetta, elezioni malate.