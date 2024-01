VarianteVannacci Exxx…Polzive!!! I friulani rimpiangono i Generali. Profumo di ricino al cinema Centrale di Udine per ascoltare l’autore del libro “Il mondo al contrario”, il pallino di Salvini.

Il Generale dell’Esercito Italiano ha concesso il Bis. L’autore del fortunatissimo libro “Il mondo al contrario” è ritornato a Udine dopo lo show dello scorso novembre. Secondo gli organizzatori (Il Corsaro della Sera di Belviso), Vannacci aveva promesso che sarebbe tornato in Friuli per accontentare coloro che non erano riusciti a entrare in sala Madrassi a fine novembre. Accontentati. Il soldato, teorico della “società chiusa”, non ha deluso i partecipanti. Notati parecchi nostalgici del ventennio, scesi da Tolmezzo o saliti da Lignano, seduti nelle prime file. Ex patrioti, magari delusi dalla piegatura troppo “europeista” e moderata del governo a trazione Lega-Fratelli d’Italia. Vannacci, prima dello show, ha accolto i giornalisti in una saletta del cinema per spiegare alcune inesattezze apparse sul Corriere della Sera di ieri: “Sulla faccenda del ’75 a Parigi avevo 6 anni. Ero curioso, non avevo mai visto un uomo con la pelle nera”. Rispetto ai gay (“Cari omosessuali, normali non siete, fatevene una ragione”) Vannacci spiega che esiste una “sovrarappresentazione degli omosessuali nei media, nelle televisioni, nei cinema. Ci sono dei canali che, per fare un film è obbligatoria la presenza di una certa percentuale di omosessuali, altrimenti non li accettano. Si tratta di una minoranza risicata della società. E’ un esempio di prevaricazione. Come la proposta di diffondere l’ideologia di genere nelle scuole che è un motivo di prevaricazione nei confronti delle maggioranze. In pratica il settore delle minoranze si è arrogato un diritto che è quello della percezione”. Ma il punto che affascina i friulani accorsi al cinema Centrale è quello dell’immigrazione. “Quali sarebbero gli indicatori che ci indicano che le società multiculturali sono migliori di quelle che non lo sono?. Le nazioni che hanno un alto tasso di multiculturalità sono quelle più problematiche. Perciò, domando: perchè dovremmo tendere verso queste società?”. Riguardo le prospettive politiche Vannacci assicura: “Considero il mio futuro come una cosa strettamente personale, non mi piace farmi tirare per la giacchetta, non mi piace che qualcuno decida in anticipo quello che dovrei decidere io. E quindi continuo a fare il soldato che è un mestiere che mi piace. Qualora dovessi cambiare idea, sarò io ad avvisarvi”. Se Salvini la chiamasse? “Non lo so, valuterò la proposta”. Ma la Lega, sulla questione Vannaccci, è già divisa.