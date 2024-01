CiclonerPeratoner Exxx..Polzive!!! La dirigente nazionale del Pd mette in crisi la maggioranza di Udine. Nel mirino l’assessore Gasparin: Chiesta la convocazione urgente di una commissione su “La Quiete”. Il presidente Bertossi venga a riferire in aula. In agenda l’ospitalità ai minori stranieri.

Anna Paola Peratoner, responsabile del Pd Fvg per le pari opportunità e accoglienza, è consigliera comunale di maggioranza a Udine e vuole vederci chiaro su alcune questioni che sono state discusse in una vivace seduta del dicembre scorso. Su queste pagine era stato riportato l’intervento del consigliere Barillari (un Odg firmato dal consigliere Pittioni di Fratelli d’Italia) che aveva riferito di “strane” contiguità fra ex amministratori dell’Asp (Gasparin assessore giunta De Toni) e attuale Cda. Quale sarà il destino della Casa Albergo “I Faggi”? chi sono gli squali che hanno puntato i riflettori su via Micesio? (vedi leopost). Per allontanare sospetti di speculazioni edilizie evocati dal consigliere di opposizione Barillari in aula, Anna Paola Peratoner, consigliera del partito di maggioranza in quota Schlein, ha presentato un’istanza di convocazione di una commissione ad hoc alla presidente del consiglio Nassimbeni. La dirigente nazionale del Pd chiede la convocazione urgente (deve portare le firme a corredo, che il Pd, ovviamente, non sottoscrive) della 3a commissione ordinaria politiche sociali e diritti di cittadinanza in cui sia previsto il seguente odg:

1) audizione del Presidente della ASP Quiete, dott. Alberto Bertossi, per chiarire ai Commissari gli intendimenti del CdA sul futuro dei Faggi e le ragioni dell’aumento così significativo delle rette per i degenti;

2) chiarimenti dell’assessore Gasparin e delle dirigenti del Comune, dott.ssa Nicoletta Stradi e/o dott.ssa Di Benedetto, in merito all’affidamento dei minori stranieri non accompagnati prima a Udine alla cooperativa Anna House e alla Fondazione Casa dell’Immacolata e poi a Cavazzo alla cooperativa Oltre i confini 2.0 e al futuro degli stessi minori, per la terza volta in trasferimento altrove. Seguirà richiesta formale, con raccolta di firme, qualora entro una settimana non Le venisse accordata la disponibilità dell’Assessore ad acconsentire all’auspicabile richiesta di convocazione della Commissione, con previsione dell’odg come sopra indicato. Riteniamo infatti indispensabile e inderogabile il confronto in Commissione, per poter fugare ogni dubbio in merito a quanto profilato dalle minoranze sia sul caso Faggi sia sul caso Cavazzo, in Consiglio Comunale e a mezzo stampa.