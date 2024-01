LegaMotosega Exxx…Polzive!!! Si accende la campagna per le europee. Salvini lancia Cisint alter ego di Giorgia Meloni. Ieri sera la sindaca di Monfalcone a Udine in coppia con Vannacci: “Ho letto il suo libro”.

La notizia che Salvini voglia rinunciare a candidarsi alle prossime europee è rimbalzata da una redazione ad un’altra nel pomeriggio di oggi, martedì. Una mossa che ha spiazzato Giorgia Meloni che deve rivedere i suoi piani rispetto all’appuntamento di giugno. Tocca a lei decidere di inseguire il sogno di una destra al 30% mettendo il proprio volto in cima alle liste delle Europee. In Fratelli d’Italia danno la cosa già per fatta, ma è evidente il pericolo che minaccia l’operazione: chi troppo vince, molto rischia. Salvini lascia fare e pensa invece a chi potrebbe intestarsi il ruolo di testa di serie della Lega in vista dell’appuntamento di giugno. Gli indicatori di via Bellerio puntano su Anna Cisint sindaco di Monfalcone che è diventata il simbolo della lotta all’immigrazione irregolare e alle problematicità di convivenza acuite in queste ultime settimane nella città dei cantieri. Per questo motivo ieri sera ha partecipato alla presentazione del libo di Vannacci a Udine al cinema Centrale. Raggiunta al telefono stamattina ci ha confermato che anche lei «Vive in un mondo al contrario come quello descritto da Vannacci, dove si chiede, e io chiedo, il rispetto delle regole e invece la sinistra marcia in corteo con i musulmani, con gli integralisti; marcia contro il sindaco che vuole il rispetto della legge italiana; vuole il rispetto della donna e non tollera le spose bambine e che non è possibile accettare il livello d’integralismo di donne completamente coperte». Sono passaggi perfettamente calibrati e in linea col pensiero del Generale che, ieri sera, appena ha intravisto la sindaca in sala, l’ha chiamata sul palco. «Sono intervenuta volentieri perché ho trovato delle analogie fra il suo libro, che ho letto, e le mie battaglie che conduco ogni giorno a Monfalcone. Noi partiamo da idee della vita e della convivenza che sono quelle del buonsenso, del rispetto della legge, del rispetto dei nostri valori, della Patria, del rispetto di un’Italia che invece è ogni giorno venduta dalla sinistra a quelli che arrivano da noi e dove noi non pretendiamo il rispetto delle regole vigenti in Italia. Storia e tradizioni. Sono le basi di partenza di una lotta su cui non possiamo arretrare. Io penso che questo sia il punto di partenza di una battaglia di tutto il nostro paese e di molti cittadini che vogliono fare».

Salvini gioca d’astuzia e investe tutto sulla sindaca di Monfalcone. A lei il compito di rinnovare e trascinare la Lega ad alte percentuali alle prossime europee. La coppia è formidabile: Vannacci-Cisint per frenare le ambizioni dei Benito Remix di Giorgia Meloni.