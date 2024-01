Fedriga Exxx…Polzive!!! Il presidente nella tana di Benedetti. Intervista d’esordio ai quotidiani MessaggeroVeneto e Il Piccolo. La spina alpina del Passo di Monte Croce e la ferita del no all’acciaieria.

In concomitanza con l’incontro a Tolmezzo fra le autorità locali e quelle della Carinzia per trovare una soluzione al passo di Monte Croce Carnico, il presidente Fedriga ha raggiunto la sede del Messaggero Veneto di Udine per sottoporsi alle domande del direttore Ubaldeschi e dei vice Paolo Mosanghini e Fabrizio Brancoli. L’ospitata coincide con la rovente polemica scoppiata proprio una settimana fa rispetto al caso del manager della Danieli, Benedetti, che ha chiesto al presidente Bordin i nomi dei firmatari la petizione contro l’acciaieria di San Giorgio di Nogaro. Il gruppo Danieli è uno dei soci che ha partecipato all’acquisto dei quotidiani Gedi del Nordest, compreso Messaggero Veneto e Piccolo. Oltre all’acciaieria, sul tavolo rovente della giunta, sono scivolati i casi del passo di Monte Croce e il cronico problema della sanità. Al Gazzettino seguono con perfido interesse la vicenda Benedetti-MessaggeroVeneto-Acciaio.