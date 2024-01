DeclinoNordest Exxx…Polzive!!! Melodica intervista profumata di cipria al triestino Fedriga sui quotidiani Nem: Chi ha fatto perdere il treno da 400miliardi di dollari per la ricostruzione in Ucraina? Anno di crisi per l’industria friulana. Lo scontro Lega-Lista del Presidente e il no al terzo mandato degli alleati.

La cipria era ben distribuita in ogni angolo del Messaggero Veneto dove ieri il presidente Fedriga è stato ospitato per l’intervista-melodia organizzata da direttori, vice direttori e redattori della neonata Nem. Impresa editoriale che, in pochi mesi, ha trasformato l’antico concetto di NordEst in una sorta di San Gennaro napoletano, dove, a furia di parlarne, apparirà come un lampo miracoloso, viste le paginate dedicate all’area geografica del secolo corso. Ma cos’è rimasto oltre la cipria? La deindustrializzazione del Friuli e parte del Nordest (in Veneto molte aziende hanno prolungato la chiusura natalizia). Il partito di Fedriga (Lega) è stato il più feroce oppositore dell’insediamento di un’acciaieria a San Giorgio di Nogaro. Grazie a quello stabilimento, il Friuli avrebbe giocato un ruolo decisivo e prioritario nel contesto della ricostruzione dell’Ucraina. Si parla di investimenti pari a circa 400miliardi di dollari, per la più parte determinati da commesse che sarebbero giunte a San Giorgio. Una sfida storica per la provincia di Udine investiuta del compito di motore trainante di tutto il Nord Italia. Ma l’asse Trieste-Pordenone ha frenato e sovralimentato i Comitati che hanno fatto da cassa di risonanza a una comunità che si è adagiata sulla retorica del populismo lagunare. Fedriga ha fatto il pesce in barile. Ha mandato allo sbaraglio Bini, Del Frate e i sindaci e lui non ha preso posizione. Di quale hydrogen valley parla il presidente nella cipriosa intervista? oltre a Slovenia e Croazia non è dato sapere (c’era anche l’ipotesi San Giorgio di Nogaro….). Tolta la cipria, resta la ruggine, quella ruvida fra Benedetti, socio Nem, e la Regione per via delle firme dei sottoscrittori la petizione; restano le fenditure geologiche fra Lega e Fedriga. Il terzo mandato che non è gradito a Fratelli d’Italia (che punta al Veneto) e a Forza Italia (punta al Friuli?). E il clamoroso e sconcertante paragone fra il limite di mandati ai consiglieri regionali o comunali, e un presidente eletto direttamente. Se in un sistema a elezione diretta si limita a due i mandati del presidente un motivo c’è, ed è ben chiaro. Perfino a scienze politiche lo si spiega. Al secondo anno. Restano le province, il vero traino, o la zavorra, dell’economia a Nordest.