RuggitiSulleDolomiti Exxx…Polzive!!! S’infiamma la campagna elettorale alpina: La vice ministro Gava tirata per la giacca dall’arrostito Lenna. Caos a Sappada: Piller Hoffer rinuncia. Spunta la corrente antifriulana legata alla Liga Veneta.

Chi sarà il sindaco che premia il vincitore della tappa del Giro d’Italia in programma a Sappada il 24 maggio? (organizzazione affidata alla Jachil s.r.l. di Gemona del Friuli). Con discreto anticipo, ai piedi del Peralba sono iniziate le grandi manovre per la corsa alla guida del comune dopo che l’uscente Piller Hoffer ha reso noto di voler rinunciare a un terzo mandato. Va da sé che, a campo sgomberato dal sindaco uscente, sono iniziate le prime consultazioni in vista dell’appuntamento di primavera. I rimbalzi dalla conca sappadina sono assai rumorosi e portano ad indicare il probabile ritorno di Alberto Graz come candidato o regista di una squadra pronta a competere per la conquista del palazzo. La segnalazione è densa di sfumature politiche. Piller Hoffer era indicato come “garante” della regione Fvg, facilitatore del passaggio della città dolomitica dal Veneto al Friuli. Ben diverso l’approccio di Graz che, a quanto pare, avrebbe notevoli entrature con la Liga Veneta di Gobbo e, pertanto, componente di quella frazione politica che non si è lasciata lusingare dall’incanto friulano rispetto alla provincia di Belluno. Gli altri protagonisti sono l’assessore Silvio Fauner, candidato alle regionali dello scorso anno con la Lista del Presidente Fedriga che potrebbe riscattarsi dal magro risultato ottenuto con una candidatura a sindaco, e la sua collega di giunta Stefania Piller Hoffer. Alla finestra, in attesa degli eventi, il consigliere comunale Alessandro Mauro.

Meno complicata, in termini di candidature, la situazione a Forni di Sopra contea del faraone Marco Lenna che, saltando da uno scandalo ad un altro (il mostro municipio da 5,5 milioni di euri e il recente pasticcio del Varmost), è in trattativa per convincere il vice ministro Vannia Gava a mettersi in lista con lui. L’esponente di governo possiede un immobile a Forni ed ha innalzato la località della Val Tagliamento a luogo di relax e riposo dagli impegni romani. Il sindaco uscente, vice segretario della Lega della provincia di Udine, dovrà vedersela con una frangia del partito che non ha condiviso la sua attività amministrativa. Nulla è ancora definito. Forse ci saranno due candidati, in tal caso si potrebbe profilare un piccolo derby tutto interno al Carroccio. Ruggiti sulle dolomiti.