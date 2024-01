EmittentiSporgenti Exxx….Polzive!!! Ascolti tv private Fvg e Veneto mese di dicembre. Esordio frizzante in Auditel per “Il13” di Pordenone. Precipitano Telefriuli e Tele4. Stabile Tv12-UdineseTv. StudioPiù si allarga in 5 regioni del Nord.

Dati Auditel relativi alla media di ascoltatori presenti in ogni minuto nella fascia delle 24 ore delle Tv private di Veneto e Friuli Venezia Giulia. Analisi del mese di dicembre. Da segnalare l’ingresso nell’indagine de “Il13” l’emittente pordenonese in sindacation che si regge sul telegiornale in onda dalle 19 alle 20. In Friuli Venezia Giulia nel primo mese rilevato, dicembre, registra 21.150 contatti con punte di 7.500 nella fascia che va dalle 22.30 alle 2 di notte. Esordio sicuramente positivo. Crollano invece le due primattrici regionali, Telefriuli e Telequattro. L’emittente di Benedetti scende da 79.300 contatti del mese di novembre ai 71.400 di dicembre. Peggio va a Telequattro di Trieste che passa da 49.100 di novembre a 38mila di dicembre. Dietro le due battistrada regionali si conferma e guadagna ascolti UdineseTv-Tv12 che passa dai 35.500 di novembre ai 35.838 di dicembre. Al quarto posto 7Gold Telepadova con 32.450 contatti. Seguono Antenna Tre Veneto (22.000) e Telechiara (19.500). Nel computo dei contatti mensili si distingue Studiopiù, il circuito nato da Teleantenna e diffuso in 5 regioni del Nord (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia e Friuli) e che totalizza oltre 300mila contatti/mese. In questo caso dicembre. In quanto alle fasce orarie. Telefriuli primeggia in tutte e 8 le sezioni. Solo nella fascia che va dalle 20,30 alle 22,30, Telequattro si avvicina alla Tv udinese: 15.700 contro i 14.100 di Telequattro. In Veneto “AntennaTreVeneto” mese di dicembre, supera la soglia di 400mila contatti e si porta a 407mila. Più staccata Telenuovo ReteNord a 360mila; Canale Italia 286mila e Tva Vicenza a 267mila contatti.