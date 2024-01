RicercaSulTerzo Exxx…Polzive!!! La Lega spinge per il terzo mandato a presidenti di regione e sindaci. Opzione accarezzata dagli uscenti friulani. Entro il 2026 il voto per le provinciali.

La Lega Fvg, come ribadito in conferenza stampa il 28 dicembre scorso, non ha mai nascosto la volontà di ottenere la modifica del limite dei mandati per i presidenti di regione e per i sindaci. In Friuli, pur se per Fedriga nell’immediato il problema non si pone, la maturazione dei procedimenti viene seguita con molto interesse per via dei sindaci, oggi vincolati al due mandati nei comuni superiori a 5.000 abitanti, che potrebbero godere del riflesso nazionale per restare in sella per un ulteriore mandato. Il terzo. Il pretesto, con rimbalzo in periferia, potrebbe essere determinato da un’emendamento della Lega da presentare alla riforma degli enti locali pronta ad atterrare in Commissione alla camera. A far scivolare l’emendamento in Commissione potrebbe essere Alberto Sefani, segretario veneto della Lega, come si legge sul Gazzettino di oggi. Ovviamente i veneti non ci pensano a cedere a Fratelli d’Italia la regione e stanno facendo l’impossibile affinché Zaia possa restare alla guida anche dopo il 2025. A meno che, temendo un tracollo di voti alle europee, Salvini non decida di candidare a Bruxelles il Governatore veneto. Accetterà Fratelli d’Italia la proposta del terzo mandato? pare impossibile viste le schermaglie che stanno incendiando la fase preparatoria delle regionali in Sardegna dove Salvini e Meloni sono ai ferri corti per via dell’uscente Solinas (Lega) contro la proposta Truzzu di Fratelli d’Italia. E la stessa Forza Italia è contraria al terzo mandato. Più convincente e con buone probabilità di successo, risulta essere invece la proposta della Lega del terzo mandato per i sindaco senza limite di abitanti da applicare in Friuli VG. Paradossalmente una diabolica arma che taglierebbe le ali alle ambizioni dei primi cittadini cui le segreterie dei partiti sono ben contente di confinare nei comuni i fastidiosi concorrenti. Si pensi a Cisnit, Ziberna, Alessandro Ciriani. Ma c’è anche chi sarebbe ben contento del terzo mandato come i sindaci di Fagnagna (Chiarvesio) e di Pasian di Prato (Pozzo). Il boccino è nelle mani della Lega.