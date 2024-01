CoppaItaliaEccellenza Exxx…Polzive!!! Il Brian Lignano entra nella storia del calcio Fvg: Per la terza volta si aggiudica il torneo. Esulta la Bassa Friulana. Lo sport trionfa sulle beghe dell’acciaieria. Il presidente Zeno: Il segreto sta nelle conigliette. Codroipo, sede dell’incontro, impeccabile.

Match day di alto livello quello che si è disputato ieri pomeriggio a Codroipo tra il Brian Lignano e la Pro Gorizia. In palio il titolo di Coppa Italia Eccellenza del Friuli Venezia Giulia. Ha vinto per 3 a 1 la squadra della bassa friulana che ha sempre dominato i biancazzurri isontini. E’ un risultato che finirà sicuramente negli annali della storia del calcio friulano visto che il Brian si è aggiudicato il titolo per la terza volta consecutiva. Se la squadra di Lignano-Precenicco fa il suo ingresso nel riservatissimo Pantheon calcistico, non può mancare una sottolineatura positiva all’impegno di coloro che hanno creato le condizioni affinché la finale venisse disputata nel campo del Codroipo. Il manto, malgrado 2 giorni di pioggia intensa, era in ottime condizioni. Pubblico record di circa 1.000 persone che ha seguito l’incontro e che ha risposto con entusiasmo all’evento sportivo che riporta il Medio Friuli sotto i riflettori dell’attività sportiva regionale. Un treno che si era perso nella notte dei tempi e che ora, dopo l’incontro di ieri e la premiazione dei top 11 di venerdì scorso, qualifica la società del presidente Paolo Sambucco di ottime credenziali. Tuttavia il sugo dell’incontro è stato servito nel dopopartita, esattamente nel privée olimpionico del campo sportivo adeguatamente rifornito di Gran Cuvée francesi e golosissime pinze del Medio Friuli. I retroscena sono esplosi come fusette. Il presidente della squadra vincitrice, Zeno Roma, abbracciato al mister della Pro Gorizia, Luigino Sandrin; Ermes Canciani nella veste di ambasciatore dello sport in costante relazione fra i vari esponenti delle società sportive e con il sindaco di Codroipo Nardini. Notato il presidente del Sedegliano in fitto conciliabolo con quello del Tamai. E l’esplosione di Picco, ex presidente del Flaibano-Rive d’Arcano che ha ricordato a tutti un risultato incredibile: “Siamo stati gli unici a battere il Brian un mese fa”. Una grande festa del calcio governata dai cerimonieri Facchini, Gardisan, Coluccio, Snaidero, Sambucco e il pubblico. Ma la fusetta epifanica è stata accesa alla fine, quando il presidente del Brian, Zeno Roma ha svelato il segreto dei successo della squadra: “Li nutro di conigliette, carne banca e poco condita”.