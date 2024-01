UgandaBenedetti Exxx…Polzive!!! Lo scontro Regione-Danieli finisce alla Camera. La presidente dell’Alleanza Verdi Sinistra Luana Zanella: “Mi autodenuncio. E’ un atto di arroganza politica. Presenterò un’interrogazione ai ministri Pichetto-Fratin e Piantedosi”.

Prende una piega nazionale la vicenda dei nomi dei sottoscrittori a una petizione contro l’acciaieria di San Giorgio di Nogaro richiesti dalla Danieli. Dopo che il “Fatto Quotidiano” ha riportato i dettagli del caso, interviene la parlamentare e presidente dell’Alleanza Verdi Sinistra alla Camera, Luana Zanella che rileva lo sconcerto per la pretesa del gruppo Danieli di avere i nomi dei firmatari la petizione, «io mi autodenuncio sono tra loro».

«E’ uno sconcertante e inedito atto di arroganza politica da parte del gruppo industriale Danieli. Presenterò una interrogazione ai ministri Piantedosi e Pichetto Fratin per sapere come intendano isolare una ingerenza di questo tipo nelle decisioni dei territori. La scelta di non voler accogliere un’acciaieria a Porto Nogaro, nella Laguna di Marano, a ridosso delle spiagge di Lignano Sabbiadoro, Grado e Bibione, è frutto di una mobilitazione degli abitanti di quei luoghi e dei loro sindaci. Una azione talmente sentita da avere la meglio e costringere la Regione, con una petizione popolare, ad un passo indietro rispetto ad una scelta che il Governo Meloni ha caldeggiato con un decreto omnibus che consente, in caso di grandi investimenti, l’abolizione delle autorizzazioni in nome del preminente interesse strategico nazionale. L’acciaieria, nella quale la Regione avrebbe dovuto investire molti soldi pubblici, progettata assieme alla Metinvest ucraina per le esigenze belliche del paese in guerra con la Russia e in seguito alla perdita della acciaieria Azovstal di Mariupol, si farà a Piombino. Ora apprendiamo che il Gruppo Danieli vorrebbe conoscere i firmatari della petizione che ha portato al dietrofront della Regione friulana: è un atto che ci preoccupa per l’invadenza delle pretese del profitto su quelle della democrazia. In ogni caso mi autodenuncio: io sono tra chi si è opposto, firmando interrogazioni e ogni altro atto che potesse impedire uno scempio di territorio e di denaro pubblico».