BurrascaUdinese Exxx…Polzive!!! Il consigliere Barillari picchia duro sulla residenza “I Faggi”. Smascherate le prime crepe nella giunta De Toni. l’assessore Gasparin vuole cedere la struttura ai padovani della Sinloc. Rifiuto di una corrente di maggioranza che fiancheggia un palazzinaro locale.

Chi sarebbero i veneti cui l’assessore Gasparin è in stretto contatto per cedere la casa albergo I Faggi? “Chi ga da aver, ga da dar”. Questo ritornello, tipicamente veneto, è stato più volte ribadito dall’assessore di Udine Gasparin in risposta al consigliere comunale Barillari durante l’assemblea del 18 dicembre scorso. Oggi torna clamorosamente a galla perché i veneti sono quelli della Sinloc di Padova che i friulani già conoscono per l’affare d’oro che hanno fatto quando hanno acquistato il palazzo della Fondazione Friuli di via Manin. Si parlava di uno sconto di circa 3milioni e mezzo. Friulani sottani. Ora rispunta il nome della Sinloc nel destino della residenza di via Micesio. Le voci di vendita del complesso della casa albergo hanno messo in moto gli squali delle speculazioni edilizie che Barillari ha evocato nel suo intervento del 18 dicembre. L’ex assessore della giunta Fontanini aveva illustrato un ordine del giorno firmato dal collega Antonio Pittioni che chiedeva di far luce sullo stato del Centro Diurno Micesio e della Casa Albergo “Ai Faggi”. Asset dell’azienda di servizi alla persona “La Quiete”. Afferma Barillari: “Si vorrebbe capire se è stata propettata una progettualità per il Centro diurno Micesio e la casa albergo Ai Faggi. Non vorrei che in quella zona cominciassero a fiorire interessi edilizi. Ho la sensazione che il centro Micesio possa esser oggetto di qualche mira e di qualche speculazione edilizia e mi sembra che ci siano delle persone che, alle volte, partecipano ai Cda della Quiete. Da assessore – ricorda Barillari – non ci sono mai andato (Gasparin ha ammesso di aver partecipato recentemente. Ndr). Ora mi dicono che vi hanno partecipato anche dei privati. Voi di maggioranza avete detto: ciò che è interesse pubblico va conservato e deve rimanere intatto. Non facciamo tanti giri di parole. Non vorrei – dice Barillari – che quella stradina dove c’è il parcheggio che che porta alla residenza “Ai Faggi” possa diventare oggetto di interessi edilizi magari di qualcuno che vuole costruire nell’area adiacente. Si cedono 2-3-4 stalli e così ritornano i conti fra superficie di parcheggio e superficie edilizia. Esorto questa maggioranza a sostenere la Quiete e non vorrei che ci fosse la tentazione di cedere parte di un parcheggio a un privato che così potrebbe ottimizzare i calcoli”. In realtà c’è una lottizzazione al cui titolare farebbe comodo l’area per gli stalli ricordata da Barillari. E qui spuntano le divisioni. In maggioranza c’è chi sostiene la soluzione del titolare della lottizzazione (Pilosio) che raccoglie simpatie anche a Martignacco e chi invece, come l’assessore Gasparin, sostiene la vendita di tutto il complesso ai padovani della Sinloc. Maggioranza nel caos. Ancorché l’assessore Gasparin rivendichi il fatto che da oltre 15 anni è stato sia consigliere di Cda che presidente della Quiete. Ma gli utili di bilancio nei suoi esercizi a cosa servivano? Perché non è mai stato speso un centesimo per la ristrutturazione della struttura dei 72 appartamenti che ora si vuole dismettere? Un’operazione che puzza di bruciato più del pignarùl. E dove un assessore si sta ustionando.