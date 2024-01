LegaEpifanica Exxx…Polzive!!! Budai e Mazzolini elettrizzano il rito. Incertezza in pianura. Potenza tedesca a Tarvisio: Mazzolini trova nella calza una Bmw M4, un mostro da 500 cavalli: “Per raggiungere i miei elettori più rapidamente”.

Epifania senza sosta per la Lega. Mazzolini nel suo ristorante a Tarvisio, e Budai a Fauglis di Gonars ad accendere il pignarùl. Nella bassa, le fiamme del tradizionale falò allestito dal presidente della 4a commissione Fvg, hanno preso una direzione sud-ovest che significa incertezza. Il vice presidente del consiglio invece ha partecipato alla fiaccolata della Pechtra Baba sulla piana dell’Angelo a Camporosso. ‘La cacciata alla Pechtra Baba’ è la tradizionale corsa riservata ai bambini che, muniti di campanaccio, scacciano il malvagio spirito femminile dalle strade del centro alpino. Mazzolini ricorda: “E’ uno dei simboli delle nostre radici, dobbiamo tutelare e portare avanti”. Il vice presidente del consiglio regionale ha rivelato anche la sorpresa che ha trovato nella calza della befana: «A breve è in arrivo la nuova Bmw. Si tratta della M4 Gts un mostro da 500 cavalli sovralimentato da due turbocompressori. Un’auto veloce utilissima per seguire tutto l’Alto Friuli. Questo sarà un anno impegnativo: Elezioni comunali, europee, la vicenda del passo di Monte Croce carnico (impossibile aprirlo quest’estate) e i contatti con i cittadini. Mi serve un’auto veloce e maneggevole – riferisce Mazzolini – devo dare risposte immediate ai cittadini». Riguardo al passo di Monte Croce, l’unica soluzione percorribile potrebbe essere lo sviluppo della strada che collega Paularo a Kirbach. Salvare la valle del But prima possibile.