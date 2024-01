SagraDelViagra Exxx…Polzive!!! Befana amara per i malati difiga: a Trieste sequestrati 11 mila integratori contenenti il principio attivo del viagra, il farmaco che assicura il tiraggio.

Agenzia delle Dogane e Guardia di Finanza di Trieste hanno sequestrato, nei giorni scorsi, quasi 11 mila integratori alimentari Epimedyumlu Macun Bitkisel Karisimli e Wonderful Honey. I prodotti sono acquistabili su diversi siti online italiani. Si tratta di integratori prodotti in Turchia per i quali il Ministero della Salute italiano aveva lanciato un’allerta a livello europeo, attraverso la piattaforma Rasff, invitando a non farne uso: è stata rilevata, infatti, la presenza di sildenafil, sostanza ad attività farmacologica e quindi vietata negli integratori alimentari. Sostanza che, come detto, è anche il principio attivo del Viagra, il celebre farmaco per la cura della disfunzione erettile. Di solito i due integratori turchi si trovano in confezioni multidose contenenti 12 bustine. Da ricordare che il sildenafil può interagire con i nitrati presenti in alcuni farmaci da prescrizione utilizzati per il trattamento di diabete, ipercolesterolemia, patologie cardiovascolari e può abbassare la pressione sanguigna a livelli pericolosi.