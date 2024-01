PolverieraCarnica Exxx…Polzive!!! Il vincitore del secondo bando per la gestione del Self Service Varmost di Forni di Sopra dichiara di essere stato contattato prima che il bando venisse pubblicato. Spunta un traffico di relazioni: Chi ha informato il veneto che ad aprile ci sarà un nuovo bando per una concessione ventennale?

Chi ha supplicato il veneto Alberto Nosella (sostenitore di Fratelli d’Italia alle comunali di Portogruaro del 2020) a prendersi cura delle Dolomiti e partecipare al secondo bando (la prima asta era andata deserta) per l’affidamento della gestione del self service Varmost sulle piste di Forni di Sopra? La serie di magheggi che sta impestando la Carnia è impressionante. Lo confessa lo stesso albergatore che, con innocente entusiasmo, rende noto ai fornesi (vedi pagina fbook “Forni di Sopra Dolomiti in tutti i sensi”), «di essere stato contattato» (da chi? dal sindaco? da un suo amico? da un parente di due dipendenti?) per accorrere al capezzale del Varmost. Infatti, l’innocente Nosella rivela: «Buona sera a tutti! Dopo la richiesta di aiuto da parte della località (richiesta arrivata a noi il 24/12) la mia famiglia ha deciso di prendere in gestione per i prossimi 3 mesi il varmost. In questi 3 mesi valuteremo se correre o meno per il bando di gestione ventennale che partirà ad aprile. Siamo albergatori da 3 generazioni che credono moltissimo nel potenziale di forni di sopra e speriamo di poter dare il nostro contributo per il rilancio di questa località». Nosella ricorda la data in cui è stato contattato (24 dicembre, dopo che la prima asta era andata deserta Ndr). In tempo per partecipare al secondo bando che è stato rapidamente pubblicato il 27 dicembre. Domande entro il 2 gennaio. Apertura buste il 3 gennaio. Notare il termine ristrettissimo della gara in totale violazione del termine minimo delle offerte di 15 giorni previsto dal nuovo codice degli appalti. A che è servito pubblicare un bando se già si conosceva il suo vincitore? Da chi è stato informato il veneto che ad aprile ci sarà un nuovo bando ventennale per la gestione dell’immobile? Carnia infetta, Turismo malato.