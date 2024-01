UgandaBenedetti Exxx…Polzive!!! La mossa dell’Ugandese ha smascherato i manovratori che agivano dietro il caso acciaieria. Il sindaco leghista di Marano tira un petardo da chilo. Un’ex amministratore scaraventa in pagina le responsabilità di Fedriga: ha mandato al massacro Bini, Pizzimenti, Bordin e Dreosto. Ma il vero scontro è fra la Lega e Lista Fedriga.

Befana arroventata per la politica del Friuli VG. Le intimidazioni di un industriale che ha scambiato un paese democratico liberale per uno stato africano (la richiesta dei nomi dei firmatari alla petizione contro l’acciaieria per intentare due cause), hanno fatto riemergere e indurire le vecchie ruggini che avevano macchiato la campagna elettorale delle ultime regionali. La vicenda dell’acciaieria è interpretata da un’ex amministratrice del comune di San Giorgio di Nogaro, Rachele Di Luca, già assessora alla cultura con la giunta Mattiussi, che, senza mezze misure accusa Fedriga di aver mandato allo sbaraglio Bini, Dreosto, Bordin, Pizzimenti. «Il presidente Fedriga ha aperto la porta e lasciato campo al privato nella programmazione e gestione della cosa pubblica e non si è MAI assunto la responsabilità politica di questo sfracello. Ha costretto Bini, Dreosto, Pizzimenti e Bordin a improbabili e poco credibili acrobazie, a silenzi imbarazzanti, a contraddizioni vergognose; ha negato spudoratamente la verità contro ogni evidenza e contro ogni buon senso, in palese contrasto con la parallela campagna propagandistica e mediatica del partner privato». Accuse pesantissime che riportano a galla le irritazioni emerse in campagna elettorale fra la Lega e la lista Fedriga. Altre interpretazioni rivelano che l’acciaieria è stata il pretesto dei leghisti ortodossi per infilzare Fedriga. Fatto sta che la burrasca dell’ugandese ha preso un abbrivio che rischia di creare un notevole malcontento in maggioranza. E sul fronte leghista il sindaco di Marano Lagunare Mauro Popesso scrive:

«Bene ha fatto il Presidente del Consiglio Regionale Mauro Bordin a non consegnare questi nominativi e bene farebbe l’azienda friulana ad analizzare più in dettaglio il perché siamo arrivati a questo punto, le ragioni e le motivazioni che hanno spinto, non solo più di 24 mila friulani a firmare contro la loro proposta, ma anche la quasi totalità dei Consigli Comunali della Bassa Friulana ad esprimersi in maniera contraria. Il Consiglio Comunale di Marano Lagunare, che da Sindaco presiedo, è stato il primo ad approvare un Ordine del Giorno, presentato dal Gruppo Uniti per Marano e vota all’unanimità. Ho letto anche la nota del Gruppo Danieli, che specifica che il proposito delle richieste alla Regione FVG è solo quello di voler raccogliere informazioni per comprenderne le ragioni e dare ai propri azionisti motivazioni complete. Bene, sono concorde. È infatti necessario fare chiarezza per tutti, non solo per gli azionisti, sul perché di una contrarietà espressa dai Comuni, dai Sindaci, dai Cittadini, da un territorio tutto. Per noi che viviamo qui ogni giorno, le motivazioni sono pressoché ovvie… Volgo un invito alla Dirigenza del Gruppo di Buttrio e agli azionisti che vogliano capire meglio le ragioni che ci hanno spinto verso queste azioni di dissenso. Sarà mia cura organizzare una visita sul territorio, usciremo in barca in Laguna e spiegheremo a tutti, ancora una volta, perché questo territorio ha detto no».