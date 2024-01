BalneariPanchinari Exxx…Polzive!!! A Lignano chiuse le terme. I friulani costretti ad emigrare a Bibione. Un valido motivo per accelerare sulle aste pubblche e liberare il mercato ingessato dalle rendite di posizione di Lisagest, Sil spa, Getur e Lignano Pineta Spa.

Queste foto sono state scattate ieri, giovedì 4 gennaio. In alto si vede lo stato delle terme di Lignano Riviera, chiuse per lavori da diversi anni e in concessione alla Sil Spa di Franca Fior. Le due foto in basso si riferiscono invece alle Terme di Bibione il cui avviso all’ingresso è memorabile: “Ingressi Terminati” posti esauriti; accanto, l’immagine del parcheggio auto. Le terme rientrano nella famosa concessione demaniale cui si sta discutendo in questi giorni e che a Lignano, due concessionari (Lisagest e Getur), sono stati salvati da una “mareggiata” totalmente inventata (vedi leopost). I concessionari di Lignano, vedi Riviera, Pineta (Lignano Pineta Spa di Giorgio Ardito e Getur) e Sabbiadoro (Lisagest), se la prendono comoda. Viste le proroghe non temono la concorrenza poiché la loro è una golosa rendita di posizione. Il concetto della liberalizzazione del mercato è sintetizzato nell’esempio delle Terme. Se noin c’è concorrenza, il concessionario non ha alcun interesse ad aprire lo stabilimento. Ovviamente, gli utenti della zona sono penalizzati dal pessimo servizio e sono costretti ad emigrare a Bibione. Inutile ricordare che Lignano potrebbe avere un richiamo turistico pure durante la stagione invernale non limitata solo a Sabbiadoro con il presepe ma anche a Riviera e Pineta. Purtroppo Mattarella a Lignano è un Ufo e Meloni e Salvini sono in campagna elettorale per le europee. Giocano a chi la spara più grossa contro l’Europa. Chi ci rimette, in termini di servizi e salute, sono i cittadini.