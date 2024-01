PdTrieste Exxx…Polzive!!! Conferenza del gruppo comunale: “Le divisioni dentro la maggioranza potrebbero portare alla fine anticipata della giunta Dipiazza”. La segretaria Paglia apre al campo largo: “Dialogo con tutte le opposizioni”.

E’ stata convocata ieri sera dalla segretaria cittadina Maria Luisa Paglia la prima conferenza del 2024 del gruppo comunale dei democratici di Trieste. Il resoconto dei partecipanti è stato pubblicato sulla pagina Fbook del Pd cittadino. Luisa Paglia ha tratteggiato le caratteristiche dei progressisti e gli obiettivi: «Saremo sempre più il partito della gente normale, ancora di più sul territorio faremo nuove iniziative nelle piazze e nei rioni, e per stare ancora più vicini alle persone lanciamo un osservatorio permanente sul benessere e gli anziani, guidato da Roberto Decarli. Proseguiremo il dialogo avviato con le forze politiche d’opposizione all’interno e all’esterno del Consiglio comunale». Un chiaro segnale di sostegno al campo largo. Francesco Russo, già candidato sindaco, consigliere regionale e comunale è categorico: «Le elezioni europee ridefiniranno gli equilibri di forza dentro al centrodestra e nel 2024 le divisioni dentro la maggioranza potrebbero portare alla fine anticipata della giunta. Sono in molti che aspettano quel risultato. In ogni caso il 2024 sarà l’anno in cui verrà alla luce il grande bluff di annunci e promesse non mantenute: mercato ittico, acquario, lavori sul Canal grande, campus di via Rossetti, fino all’ovovia da cui risulterà evidente l’incapacità di portare a termine anche questa partita. Di fronte si trovano i cittadini organizzati come non mai in comitati e un’opposizione granitica e unica». Per Giovanni Barbo «L’assenza di apertura della giunta sui grandi temi dal Porto vecchio al turismo, impatta sui cittadini. Restano irrisolti i problemi di parcheggi e viabilità». Sindaco totalmente assente su disoccupazione e in particolare sulla sanità. Il dossier sul mercato coperto è stato sviscerato dalla vicepresidente del Consiglio comunale Laura Famulari che ricorda: «doveva chiudersi nel 2023. Dopo anni di annunci, proclami e mille ipotesi sembra sia depositata una proposta, su cui chiediamo di essere coinvolti. La rivitalizzazione di quell’area è collegata ai problemi di sicurezza dell’adiacente piazza Goldoni». Rosanna Pucci: «la questione sicurezza è grave poiché nel 2024 non ci saranno assunzioni per la Polizia locale, non c’è un report sulla funzionalità delle telecamere e sono insufficienti i fondi per l’illuminazione dei giardini. Vi sono anche notevoli criticità anche sul fronte scuole». Luca Salvati ha lamentato le condizioni dell’impiantistica sportiva cui “la giunta non dà giusta attenzione” portando gli esempi di Chiarbola o San Giovanni, fermo da decenni, delle palestre Cobolli e del liceo Oberdan. Infine Stefan Cok ha invitato il sindaco a «non essere prigioniero di veti che provengono da pezzi della sua maggioranza e dare riposte sulla sezione slovena dell’asilo di San Giovanni trovando una soluzione all’area del poligono di tiro di Opicina, altamente simbolico».