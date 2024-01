UgandaBenedetti Exxx…Polzive!!! Il ricorso al Tar della Danieli. Il segretario Bosello infilza Benedetti l’ugandese: “Il leone reagisce con rabbia. Dimostra un’arroganza e una lettura della Democrazia insolite”. Apprezzato il gesto di Bordin di non consegnare i nomi.

Il ricorso al Tar invocato dal manager Benedetti rispetto ai nomi dei firmatari della petizione contro l’acciaieria di San Giorgio è diventato il caso dell’anno. Quello nuovo.

Benedetti “l’ugandese”. Il presidente di Confindustria Udine che vorrebbe calpestare il diritto ai cittadini di manifestare il proprio pensiero attraverso l’esercizio democratico di una petizione, ha scatenato una furiosa polemica a livello politico e uno scontro istituzionale senza precedenti. In rete non mancano coloro che spernacchiano “l’ugandese”, il manager della Danieli (che fa affari coi militari birmani), come alcuni firmatari che si autocitano quali sottoscrittori (Katia Odorico, Rachele Di Luca, Daniela Corso, Giovanni Pestrin, Paolo De Toni: ho firmato…ho firmato… ho firmato) della petizione. De Toni riporta anche i passaggi della frase incriminata: “…la costruzione creerebbe un irreversibile danno ambientale”.

Nelle pieghe della polemica s’infila anche il segretario provinciale della Lega di Udine, Graziano Bosello che elogia Bordin per il gesto di non aver consegnato i nomi ai legali dell’Ugandese della Danieli e afferma: “Il leone è ferito. Il leone reagisce con rabbia. Dimostra un’arroganza e una lettura della Democrazia insolite. E’ evidente – continua Bosello – che il ricorso al Tar da parte di Benedetti, a tutela della propria immagine e dei propri interessi, è un atto che non tiene conto del fatto che viviamo in un regime democratico dove i cittadini hanno il diritto di pensarla in maniera diversa e hanno il diritto di tutelare la loro salute e l’ambiente attraverso lo strumento della raccolta di firme. L’esercizio della Democrazia, per Bendetti, non è contemplato e questo suo atteggiamenti di protervia non fa bene né a lui e neanche all’azianda che sta gestendo”. Lo sbrego fra il mondo politico (Lega = Fedriga) e Confindustria è sempre più profondo. Uganda chiama, Friuli non risponde.