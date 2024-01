PurgheFriulane Exxx…Polzive!!! Guai in vista per la Regione Fvg sul no all’acciaieria. L’ombra Kronospan in Friuli: Intimidazioni e minacce contro l’esercizio democratico dei cittadini. Chiesti i danni dei firmatari contro l’impianto. Anche i comuni di Marano, Carlino, Grado, Torviscosa, Lignano, San Giorgio, Porpetto, Terzo e Palazzolo dello Stella potrebbero finire nel mirino di Benedetti.

Un caos incredibile sulla questione del no all’acciaieria di San Giorgio di Nogaro sta travolgendo la regione. Emergono retroscena clamorosi rispetto a quello che tutti sospettavano da tempo: Una profonda crisi nei rapporti fra Regione e Confindustria. In particolare fra Fedriga-Bini e Benedetti. In Danieli non hanno gradito il modo in cui la regione ha gestito la vicenda dell’acciaieria. Nel quartier generale di Buttrio, alcuni giorni dopo il no di Trieste, la battuta che circolava era di questo tenore: “Non ci è giunta nemmeno una telefonata da parte di Fedriga e Bini. Siamo profondamente delusi”. Il conto sta per arrivare e pare pure salato, in termini di immagine, per la maggioranza regionale. Benedetti, il patron della Danieli che fa affari con i militari della Birmania, ha annunciato ricorso al Tar contro la regione e annullare l’atto sul no all’impianto di San Giorgio. La decisione è stata presa dopo che il presidente del Consiglio Bordin si è rifiutato di consegnare ai legali dell’industria di Buttrio i nomi dei 24mila 172 firmatari della petizione contro l’impianto. Bordin ha fornito solo il testo. L’udienza non è stata ancora fissata ma si sa che la regione si costituirà contro Danieli, la società che fa capo al presidente di Confindustria Udine. Secondo i bene informati, la Danieli vorrebbe attivare due fronti di contestazione: uno penale, relativo alla presunta diffamazione (inquinamento dell’impianto); uno civile con una richiesta risarcitoria per ogni firmatario per i danni provocati dalla grancassa mediatica dei Comitati. Da qui la richiesta dei nomi dei sottoscrittori la petizione. Danieli, che fa affari coi militari della Birmania, scambia il Friuli, dove è garantito il libero esercizio democratico della libertà di pensiero, con Mosca. Va da sé che sulla graticola potrebbero finire gli amministratori dei comuni di Marano e Carlino (i più critici rispetto all’acciaieria). Oltre a Torviscosa, Palazzolo dello Stella, Grado, Lignano, Porpetto, San Giorgio di Nogaro, Terzo di Aquileia. Anche questi comuni hanno esercitato un loro diritto a manifestare una posizione politica rispetto all’ipotesi di insediamento industriale. Benedetti, che fa affari coi militari della Birmania, vorrà colpire anche loro? Il modello Kronospan (anche in quel caso gli austriaci, come gli sceriffi, cercarono i nomi dei firmatari la petizione contro l’ampliamento della Krosonapan-Silva. Purghe staliniste in Friuli. Vecchi fantasmi incombono.