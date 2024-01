ForniSpenti Exxx…Polzive!!! Nessun friulano va ad impantanarsi sul Varmost. Come anticipato da leopost la gestione del SelfService di Forni di Sopra, a stagione inoltrata, affidata a un veneto. Come sono stati rispettati i termini per le offerte?

La prima asta era andata deserta. Malgrado l’importo della locazione favorevole, 2.000 euri, nessuno si era presentato per la gestione del Self Service Varmost, il ristoro degli sciatori sulle piste di Forni di Sopra. E così a Natale e Capodanno la località turistica friulana, pubblicizzata con paginate di reclame sul “Corriere della Sera” e “Sole 24 Ore”, si è presentata priva di un servizio bagni e bar. Per evitare una figuraccia in piena stagione, il comune è stato costretto a ripubblicare l’avviso di locazione le cui offerte dovevano essere presentate entro le ore 12 del 2 gennaio alle ore 9 con gara il 3 gennaio. Preavviso di 3 giorni. Va ricordato che, secondo il nuovo codice degli appalti, il termine minimo per le offerte è di 15 giorni. Ma il sospetto che ci sia una stretta relazione fra la società che si è aggiudicata la garetta e personaggi vicinissimi al sindaco e parente stretto di 2 dipendenti del Comune, si rivela sull’annuncio in bacheca facebook apparso tre giorni prima della seconda gara: Tal Nosella Fedrico di Portogruaro postava un annuncio di ricerca personale: un cameriere e un barista, periodo dal 2 gennaio al 31 marzo. Guarda caso, l’unico partecipante al secondo bando di gara è proprio il Nosella che si è aggiudicato la gara. Come faceva ad esser così sicuro di aggiudicarsi la gestione del Self Service? Sapeva di essere l’unico partecipante? Un incanto dolomitico sotto tutti i punti di vista. Come da paginata apparsa sul “Sole24Ore” alcune settimane fa.