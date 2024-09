VannazziMoralazzi Exxx…Polzive!!! Babele umana a Viterbo per l’esordio delle Brigate a sostegno del severo Generale. L’ufficiale da campo in Friuli è l’ex leghista Eduard Ballaman condannato per peculato nel 2012. Figuraccia atomica della devota Marika Diminutto, la Giovanna d’Arco dei gerarchi dell’OVRA.

“La Stampa” di oggi dà ampio risalto all’incontro di Viterbo che tre gruppi di redivivi fascistucoli hanno organizzato in Tuscia per venerare il novello Benitez che dovrà entusiasmare i loro cuori delusi dal progresso. Il quotidiano riporta i nomi degli organizzatori e dei partecipanti con tanto di cariche. Chi rappresentava il Friuli? la terra in cui si è appena celebrata ad Ampezzo la liberazione del territorio dai filo nazisti e dai repubblichini della terribile Opera Vigilanza Repressione Antifascista (OVRA)?? Nientemeno che Eduard Ballaman, ex senatore ed ex presidente del consiglio regionale condannato a un anno di reclusione dal pm Federico Frezza. Un processo per peculato in seguito all’abuso accertato dell’auto di servizio. Ballaman, al quale sono state concesse le attenuanti generiche, era stato accusato di aver approfittato dell’«auto blu» per una serie di viaggi a carattere privato e non istituzionale, tra cui anche la trasferta da casa all’aeroporto per il proprio viaggio di nozze. Le spese contestate erano giudicate dal procuratore Zappatori “non ammissibili” né riconducibili all’attività di rappresentanza. I soldi pubblici erano stati utilizzati da Ballaman nei modi più svariati: oltre che per pranzi, cene e consumazioni al bar in varie città d’Italia, anche per diversi regali natalizi e pasquali. Sono stati emessi scontrini per l’acquisto di confezioni di caffè Illy, di prosciutto crudo San Daniele, di bottiglie di champagne, di fiori e cesti di frutta. Spacciati da Ballaman per “spese di rappresentanza”. Babele umana a Viterbo, meglio conosciuta come Viterbury. La presenza di Ballaman stride, suo malgrado, col perentorio appello che la pasionaria del generale Marika Diminutto rivolge ai lettori della sua pagina facebook. Robe da capottarsi: “Rigore, Onestà e Futuro senza compromessi”. Per annunciare l’urgenza di un “Ritorno alla Politica”. Si capisce che è un clima da “Arrivano i colonnelli” di Monicelli. La pellicola che meglio si adatta, dopo “I Racconti di Viterbury”, alle brigate del catechizzatore toscano.