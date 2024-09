PolverieraCarnica Exxx…Polzive!!! Elezione dell’esecutivo della Comunità Montana. Il presidente De Crignis è già sfiduciato. Bocciata la sua proposta per la conca tolmezzina. Giunta a 7 invece che a 8. I nomi.

Con l’assemblea di ieri sera, sta prendendo forma l’esecutivo della Comunità Montana della Carnia. Dopo i magheggi e le false promesse che hanno portato l’uscente De Crignis alla sua riconferma, la tensione serpeggia ruvida tra le valli che si taglia col coltello. L’organo amministrativo dovrebbe essere composto da 8 amministratori e invece, per la prima volta, le poltrone saranno solo per 7. Non si riesce a trovare il secondo nome del rappresentante della conca tolmezzina. Il motivo è molto semplice: quello proposto dal presidente De Crignis (Riolino) è stato bocciato. Una sfiducia al riconfermato presidente, eletto grazie ai giochetti e alle triangolazioni di politici col pelo sullo stomaco, che hanno impallinato il povero Ariis. Pertanto, a far parte dell’esecutivo e in attesa del suo completamento, sono stati eletti: Claudio Coradazzi (con mansioni di vice e molto sostenuto dal presidente) per la Val Tagliamento; Coriglio Zannier (Socchieve); Adelia Candotti (Villa Santina) per la Val Degano e Matteo Agostinis del PD (Prato Carnico); Velia Plozner e Lorenzo Longo in rappresentanza della valle del But; Elena D’Orlando per la conca tolmezzina. Veleni.