UdineCaracas Exxx..Pozive!!! Per il comune gli agenti della Polizia Locale sono carne da macello. Salta la trattativa col Prefetto. De Toni non salda le indennità di servizio esterno e di ordine pubblico. UilFp, FpCgil, CislFp e Cisal confermano lo sciopero di domenica 22 settembre. La Protezione Civile non fornirà il supporto. Udine nel caos. Allertati gli Alpini.

Fumata nera, nerissima, dopo l’incontro col prefetto di Udine che si è appena concluso cui hanno partecipato Ruvolo per la Cisal, Scattone e Carrieri per la UilFpl, Di Matola per la Cisl e Fortin per la Cgil. Prefetto e vice Prefetto Vicario avevano convocato i segretari delle tre sigle alle 15 di oggi per esplorare i margini di un tentativo di conciliazione dopo che le tre sigle avevano annunciato lo sciopero degli agenti della Polizia Locale per domenica 22 settembre. Il giorno della maratonina. Gli esponenti delle parti sociali rendono noto che “L’incontro col Prefetto non ha avuto esito positivo. L’impegno del comune di anticipare le indennità del secondo semestre 2021, non è stato ritenuto sufficiente visto che non ci sono state garanzie sulle altre richieste. Pertanto – aggiungono i sindacati – lo sciopero degli agenti della Polizia Locale di Udine per domenica 22 settembre è confermato. Come ricordato da UilFpl, FpCgil, Cisal e CislFp, i tavoli delle parti sociali sono separati. Scattone, Carrieri, Fortin, Di Matola e Ruvolo chiedevano garanzie economiche, messe a verbale, rispetto alle istanze sollevate dalle tre sigle: “Mancato pagamento dei servizi di ordine pubblico svolti nel secondo semestre del 2021, mancato accordo sul pagamento anticipato della indennità del servizio esterno del 2024 e mancata effettuazione del cumulo del pagamento dell’indennità di Ordine Pubblico e di servizio esterno come già avviene in altri Enti della Regione Friuli Venezia Giulia”. Nulla del “pacchetto” di richieste è stato ottenuto. Per tal motivo, lo stesso giorno dello sciopero è stato annunciato un presidio davanti al municipio di Udine dalle 9,30 alle 12,30. Sarà un giorno terribile per Udine vista la concomitanza con la maratonina e la decisione della Protezione Civile di non fornire il supporto in caso di sciopero della Polizia Locale. Udine nel caos. De Toni arrostito sui carboni.