FratelliRicinelli Exxx…Polzive!!! I Benito Remix impallinano la Lega sul Garante per i i diritti alla persona. Fuori Pittaro, eletto Enrico Sbriglia. Un lampo radicale illumina il consiglio.

Sono state necessarie 4 votazioni per eleggere il nuovo Garante regionale per i diritti della persona. Enrico Sbriglia è stato eletto con 28 voti a favore. I votanti erano 46, nessun astenuto e 16 schede bianche. Ma la scelta del nuovo garante è stata accompagnata da forti tensioni all’interno del centrodestra. Come si ricorderà, Forza Italia e Lega (aveva consegnato un documento di disponibilità) avevano confermato il loro appoggio all’uscente Paolo Pittaro, Fratelli d’Italia no. Il sospetto che fosse in corso una sotterranea resa dei conti all’interno della maggioranza era venuto ai capigruppo di opposizione, Diego Moretti (Pd), Massimo Moretuzzo (Patto per l’Autonomia-Civica Fvg) a seguito della comunicazione del differimento del termine (richiesto dalla maggioranza di centrodestra) per la presentazione delle candidature per l’elezione del Garante. La scadenza era fissata per l’ultimo venerdì di agosto ma, strategicamente, la data era stata rinviata al 13 settembre. Chi non voleva la riconferma di Pittaro? Soprattutto Fratelli d’Italia che ha messo in evidenza che in consiglio regionale la musica è cambiata e gli alleati dovranno tenere presente dei Benito Remix. Questo vale amche in chiave futura per spegnere le eventuali ambizioni dei leghisti riguardo il tris al comando della regione: non se ne parla. Riguardo alle schede bianche e ai lavori del consiglio, i consiglieri della minoranza non hanno ritirato le schede per la prima tornata di votazione, in segno di astensione per il mancato coinvolgimento nell’individuazione della figura del Garante. Essendo necessario il sostegno da parte dei due terzi dell’Aula, nemmeno alla seconda e alla terza votazione è stato raggiunto il quorum. All’ultima votazione, la quarta, ci sono state 16 schede bianche, 2 nulle e 28 a favore. In precedenza, era stata la Giunta per le nomine presieduta da Mauro Bordin ad esprimere un parere favorevole sulla candidatura di Sbriglia, presentata in tale sede da Claudio Giacomelli (FdI). Un’elezione “pesante” che si rifletterà sul futuro dell’alleanza, trapanata da due spigoli molto appuntiti: il terzo mandato a Fedriga e il terzo mandato agli assessori regionali. Una salvezza per i vari Riccardi, Bini, Rosolen, Zilli, Zannier, Callari, Roberti e Scoccimarro che altrimenti sarebbero a fine corsa. Enrico Sbriglia è stato direttore del carcere di Trieste e, quando possibile, ha sempre agevolato le visite dei radicali all’interno della struttura.