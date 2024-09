In foto si possono notare i due “devoti” del “nocchiere sanitario” Riccardi immortalati l’altro ieri al convegno di Confindustria a Villa Manin di Passariano (Ud): il piazzista di Neuro&Promos Facchini e al suo fianco il “caposcorta”, Thierry Snaidero, neo consigliere comunale di risulta.

Il centrodestra del capoluogo del Medio Friuli è destinato a mangiare la polvere del centrosinistra per un bel pezzo. Almeno a giudicare dall’ultima novità legata a un fantomatico appuntamento in programma lunedì. Dai nomi che circolano Nardini può stare tranquillo. L’incontro sui ribolliti “Valori del CentroDestra” di Codroipo promosso dal consigliere comunale di risulta, Snaidero Caposcorta, e dal suo compare di circo Alessio Vidoni è stato rinviato a lunedì 23 settembre. Stesso orario, 18 e 30 e luogo: il Nodo Hotel di Viale Duodo del piazzista della Neuro&Promos Spa Facchini che, per l’occasione, si trasformerà in un’infermeria cui l’assessore alla sanità dovrà provvedere alle cure dei feriti. Gli scombinati cavalieri del centrodestra, all’ultimo consiglio comunale, hanno ricevuto rasoiate molto profonde. L’intervento del capogruppo di maggioranza Soramel ha fulminato la truppa: “Abbiamo fatto più cose noi in un anno che voi in 11”. E, per dividere ancora di più la già polverizzata minoranza comunale, gli organizzatori della cenetta hanno rivolto gli inviti solo ad alcuni consiglieri “selezionati”. Le caratteristiche dei promotori sono allucinanti: Vidoni e Snaidero hanno già tradito i principi della lista in cui si erano candidati solo due anni fa: “Codroipo al centro” e sono passati nel gruppo misto. Il sanitario Riccardi, nel 2016, voleva a tutti i costi far perdere il centro destra togliendo Marchetti dalla candidatura per un altra candidata. Marchetti tenne il punto e vinse per la seconda volta. Storico risultato per l’alleanza che non si ripeterà più. Recentemente, la coordinatrice regionale di Forza Italia e sodale del sanitario Riccardi, Sandra Savino (querelante leopost), aveva tentato di far perdere anche Emanuele Zorino ad Aquileia. Le cronache riportano questi dettagli: A pochi giorni dal voto, la coordinatrice si era presentata ad Aquileia per fare campagna in favore del candidato del centrosinistra Marco Fonzari, avversario dell’uscente Emanuele Zorino. Non c’è nulla da aggiungere se non che lunedì sera verrà annunciata e festeggiata la nuova sistemazione per un miracolato di Forza Italia, l’ex senatore Franco Dal Mas. Per il quasi settantenne è pronta una poltrona all’Ince come Segretario Generale al posto di Antonione. Malumori nell’armata Brancaleone di Forza Italia. “Valori&Dolori”.