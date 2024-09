DeToniSuiCarboni Exxx…Polzive!!! Le sigle FpCgil, CislFp e Cisal proclamano uno sciopero domenica 22 settembre. Rifiutano di partecipare all’incontro per discutere del contratto collettivo della Polizia Locale. I tre tuonano: “E’ una mancanza di rispetto e promesse non matenute”. Maratonina a rischio. La UilFpl si sfila dal tavolo.

Le tre sigle erano state invitate oggi all’incontro con i vertici del comune di Udine per discutere i termini del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo. Ma FpCgil, CislFp e Cisal rendono noto che non parteciperanno. I dirigenti comunali hanno tirato troppo la corda e come risposta i sindacati annunciano uno sciopero di tutti i dipendenti della Polizia Locale del comune per domenica 22 settembre. Il giorno della maratonina. Le ragioni che hanno spinto le parti sociali allo sciopero sono: “Mancato pagamento dei servizi di ordine pubblico svolti nel secondo semestre del 2021, mancato accordo sul pagamento anticipato della indennità del servizio esterno del 2024 e mancata effettuazione del cumulo del pagamento dell’indennità di Ordine Pubblico e di servizio esterno come già avviene in altri Enti della Regione Friuli Venezia Giulia”. Per lo stesso giorno dello sciopero è stato annunciato un presidio davanti al municipio di Udine dalle 9,30 alle 12,30. Va detto che i tavoli dei sindacati sono separati in quanto la UilFpl non ha mai partecipato con le altre tre sigle alle contrattazioni e pertanto si chiama fuori da questa protesta. Per FpCgil, CislFp e Cisal «L’Amministrazione di Udine non ha mantenuto quanto detto. Solo ieri, in tarda serata, in vista dell’incontro convocato di oggi mercoledì 18 settembre per discutere il Contratto Collettivo Decentrato abbiamo ricevuto via e-mail la proposta del Contratto Decentrato per la sola parte giuridica. Proposta incompleta della parte economica e tardiva per permetterne una corretta valutazione per il giorno successivo». La parte giuridica è quella più importante poiché è quel segmento che norma le regole e i requisiti per il compenso accessorio e indennità di produttività. Tutte ragioni per cui le sigle sono state costrette a proclamare lo sciopero. I vertici dei sindacati rilevano una cronica: «Difficoltà nei rapporti, stante il permanere dello stato di agitazione della Polizia Locale proclamato già in data 24 aprile». I sindacati avevano tentano una conciliazione con il Prefetto, ma non c’è stato nulla da fare, pertanto, resta confermato lo sciopero in programma per l’intera giornata di domenica 22 settembre (fino al completamento dell’ultimo turno servizio del giorno) e il presidio dalle 9,30 alle 12,30 davanti al Municipio di Udine in piazzetta Lionello. Maratonina a rischio.