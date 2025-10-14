VannacciToscanacci Exxx…Polzive!!! Il futuro della Lega, sotto il 5%, dopo il flop del generale? nelle mani di Zaia, Fedriga e Fontana. “Il decimo” mai in partita. Riflessi in in FVG.

Chi il Lega, si aspettava il flop elettorale de “Arrivano i Generali” (vedi il film di Monicelli…) è stato accontentato. «Colpa del generale o dei disertori?». la risposta sta nel 4,38% ottenuto alle elezioni regionali della Toscana. Un flop pazzesco. È questo il dilemma amletico su cui, ieri, in molti all’interno del Carroccio si sono interrogati alla vista dei primi exit poll. L’”effetto Vannacci”, auspicato alla vigilia, non c’è stato o, almeno, non è stato sufficiente per ribaltare i pronostici. E i riverberi si allungano fino al Friuli. Dove la Lega è alle prese con le pesature per le candidature alle prossime regionali. Veneto? Lega, Lombardia? Fvg? ma uno scossone il voto di ieri in toscana all’interno dell’alleanza lo ha portato. Gli osservatori si chiedevano quale impeto potesse avere quello l’uomo dell’Uomo forte e dell’atteggiamento da caserma del Generale, fanno breccia in una regione dove l’elettorato frequenta le case del popolo e le feste dell’Unità. Scrive Bei sul quotidiano. L’incognita sono i voti che prenderanno i seguaci del generale. Non ne ha presi. E’ stato un flop e all’interno della Lega si sta lavorando (vedi leopost ieri) a una “scissione controllata” del Carroccio, a cui lavorano ormai da tempo i governatori del Nord. Gli insofferenti Zaia, Fedriga e Fontana, che da anni vengono presentati come grandi oppositori di Salvini, non hanno mai avuto il coraggio di lanciare un guanto di sfida al segretario. Luca Zaia, che ormai non rivolge più la parola a Salvini e non si può ricandidare in Veneto, non correrà con una sua lista e sta cercando di darsi una nuova veste. Come lui, anche il friuliano Massimiliano Fedriga (che forse verrebbe recuperato dalla Consulta), entrambi al secondo mandato e a “fine carriera” come amministratori locali (si vota nel 2028 e la Lombardia è già stata “assegnata” a Fratelli d’Italia da un accordo tra Salvini e Meloni). C’è il rischio che i tre moderati della Lega a breve siano senza copertura mentre il partito cambia linea politica e svolta paurosamente a destra. (Forza Italia ringrazia) con le conseguenze sul governo imprevedibili. Secondo Bei “Un Carroccio-bifronte, potrebbe rubare voti a Fratelli d’Italia. Tornansdo in Toscana, a penalizzare di più il Carroccio sarebbe stato il passo indietro di molti esponenti locali in polemica con la scelta di prediligere Vannacci al posto di Susanna Ceccardi. Una scelta che ha finito per far disperdere l’esperienza accumulata sul territorio, con il risultato che in alcune province – da

Grosetto a Lucca, passando per Siena – il partito ha dovuto presentare volti nuovi, e quindi meno conosciuti. Un «boicottaggio da dentro».