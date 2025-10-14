UdineFeritaUdineSmarrita Exxx…polzive!!! Il giorno nero della città: Soramel (Fratelli d’Italia): “A far paura non sono le 2 partite, bensì i cortei”. Il sindaco fellone si rifugia in Duomo.

Cittadini smarrirti, incolpevoli, incapaci di relizzare cosa stesse accadendo nella coittà più elegante del Nord. Si fa interprete delle impressioni dei friulani, l0’esponente di >Fratelli d’Italia, Ester Soramel che scrive in rete:

“Passeggiando per Udine molti negozi e locali hanno esposto il cartello annunciando la loro chiusura oggi per le misure di sicurezza “per le manifestazioni Pro Palestina”. Noi udinesi siamo costretti a mettere in sicurezza perfino le auto, oltre a blindarci in casa per timore di frange violente. A far paura sono i cortei, non la partita fra due nazionali che oggi, dopo la tregua e la liberazione degli ultimi ostaggi vivi e la lenta restituzione dei corpi degli altri, può e dovrà essere portatrice di un messaggio di speranza e di pace, come ha dichiarato il nostro CT Gattuso.

Se ci fosse stato buon senso, amore e rispetto per la nostra città, i cortei dovevano venire revocati.

Prendiamo atto che non c’è stato né buon senso né amore né rispetto.

Prendiamo atto che abbiamo un sindaco che a Sky24 ha dichiarato che Udine è “al servizio del Paese per ospitare un evento sportivo e politico”, ma lui si rifugia in Duomo a pregare.

Anche noi pregheremo che si svolga tutto pacificamente e non ci siano danni, perché altrimenti sapremo a chi presentare il conto.