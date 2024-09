Valori&Dolori Exxx…Polzive!!! Stasera Forza Tragica si trasferisce nell’infermeria “al Nodo” del piazzista di Neuro&Promos di Codroipo accompagnato dal caposcorta. Cerotti a volontà per il buco spaventoso all’Asp Moro di circa 6milioni di euri. Il gruppo di lavoro sarà presieduto dal sanitario a fine corsa Riccardi travolto dall’incubo terzo mandato e dall’assessora triestina Sandra Savino.

Con deliberazione del 19 settembre è stato approvato il bilancio dell’Asp al 31/12/2022 del commissario Francesco Maiorana. Il disavanzo dell’esercizio è di 865 mila euri. Come faranno i tragici a discutere stasera di “sviluppo del centrodestra” nel Medio Friuli se dai bilanci appena pubblicati dell’Azienda (per 15 anni amministrata dal centrodx… compreso commissario): «Le perdite (disavanzi) accumulate nel tempo, compresa quella dell’esercizio 2022, ammontano a complessivi euro 5.941.528?». Tuttavia, nella relazione del revisore c’è un passaggio decisivo che riporta alla memoria il magheggio di “Casa Liani” di Camino al Tagliamento pubblicato su questo sito di birbanti e su cui ha messo le mani l’Azienda sanitaria Friuli Centrale: l’acquisto dell’immobile per 1 milione e 500mila euri. Cosa rileva il revisore? «La procedura della dismissione di parte del patrimonio immobiliare (…) permette di ottenere una consistente giacenza media di tesoreria più cospicua». Di fronte a questo dissesto finanziario, tutti hanno capito che Guido Nardini resterà sindaco per lungo tempo e la carovana dei “Valori&Dolori” di Forza Tragica è destinata a mangiare polvere per un bel pezzo. Ed è qui spiegata l’angoscia del sanitario Riccardi invitato all’incontro, che, a fine corsa assessorile, sta tentando in tutti i modi (fa parte del gruppo di lavoro regionale) di spingere il consiglio a modificare la legge elettorale con l’intento di introdurre il terzo mandato agli assessori. Con queste premesse, dopo un primo rinvio, è stato confermato per questa sera al ristorante-infermeria Nodo di Codroipo (gestione Facchini piazzista Neuro&Promos) un incontro tarato su Forza Italia per un “confronto su tematiche relative allo sviluppo del Medio Friuli”. I promotori dell’adunanza sono il caposcoscorta e neo consigliere comunale di risulta (entrato dopo le dimissioni “tattiche” di Bianchini) Thierry Snaidero e il caposaldo di Riccardi in zona, il saltimbanco Alessio Vidoni. L’invito cita il centrodestra in generale, in realtà è un trucco per cercare di riportare agli albori di un tempo Forza Italia, sempre più tragica, cercare iscritti dopo la fuga di questi anni. Si parla di alcuni ex parlamentari della zona, professionisti delusi e tiratardi incalliti che si lasciano incantare dalle sirene dei piazzisti. A fare la sintesi è stata invitata l’assessora di Trieste e coordinatrice regionale del partito Sandra Savino. Colei che si è resa protagonista dell’indecente caso dell’immobile acquisito dal mediocredito poi ceduto all’assessore e titolare di Neuro&Promos, anche lui fine corsa in cerca di consiglieri che votino il terzo mandato. Come si vede, i dolori soffocano i valori. I pazienti attendono le cure. Chiamate la neuro.