UdineManicomio Exxx…Polzive!!! Nuova guerriglia alla casa dell’Immacolata. Sapete perché si azzuffano ogni giorno i minori stranieri? Per i più violenti scatta un soggiorno premio in Sardegna. Martedì scorso 7 scapestrati sono stati trasferiti a Oristano. La trasferta ha richiesto l’impiego di 4 accompagnatori. Paga Pantalone.

Udinesi ormai rassegnati e angosciati. Non c’è verso di sorvegliare la settantina di minori stranieri ospitati al residence “Casa dell’Immacolata”. Ancorché il Prefetto avesse raccomandato al presidente Vittorino Boem più controlli e adeguati educatori, la situazione sta peggiorando di giorno in giorno. E le cronache registrano un nuovo episodio di guerriglia urbana ieri pomeriggio dove egiziani e marocchini si sono menati come animali. Erano circa una decina. Viste le dimensioni della rissa è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine (vedi foto). Il fatto che le risse siano così frequenti si spiega solo con le disposizioni delle autorità giudiziarie. I minori più discoli, quelli che accusano disturbi psicologici e provocano risse bestiali, vengono trasferiti in Sardegna. In ottemperanza alle indicazioni fornite dalle Prefetture di Trieste, Udine e Oristano sono stati individuati sette minori stranieri non accompagnati da trasferire. L’esodo è avvenuto il 17 settembre scorso e per gli scapestrati si è necessario garantire un servizio di accompagnamento nel tragitto da Udine a Cagliari compiuto in pullman e traghetto. Chi li accompagna? le autorità hanno individuando i referenti tra gli educatori (???) e operatori delle comunità in cui gli scapestrati sono ospitati. Hanno dato la loro disponibilità per il viaggio di andata e ritorno, più pernottamento, due operatori delle strutture di accoglienza Coop. sociale Hanna House e Fondazione Casa Immacolata Don Emilio de Roia. Per la trasferta è necessario rimborsare alle strutture le spese relative al trasporto per il rientro degli operatori, le spese di un eventuale pernottamento degli stessi presso la destinazione nonché il costo per l’attività svolta. Per questi servizi il comune di Udine prevede di rimborsare nella misura massima complessiva di € 3.000 così suddivisi:

€ 1.500,00 a favore della Coop. sociale Hanna House.

€ 1.500,00 a favore della Fondazione Casa Immacolata Don Emilio De Roia.

Il viaggio premio per sette minori. Paga Pantalone.