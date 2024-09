DeToniSuiCarboni Exxx…Polzive!!! Ballano i desertificatori di Udine. Antonella Eloisa Gatta (Lista De Toni) si dimette da presidente di commissione cultura: Sono una persona libera da condizionamenti e di esprimere le mie idee. Non condivido questa maggioranza appiattita su posizioni estremiste e di bandiera.

Antonella Eloisa Gatta, consigliera comunale eletta nella lista “De Toni” alle ultime comunali, dopo aver abbandonato il gruppo consiliare per passare al misto, annuncia le dimissioni da presidente della commissione cultura. Ballano gli equilibri e le pesature in maggioranza. Antonella era una consigliera molto apprezzata per competenza e impegno. Ma c’è qualcosa che non va e, dal presidio laico, liberale, illuminista cui si trova, annuncia: «Domani, a far data dal 26 Settembre, rassegnerò le mie dimissioni dalla presidenza della commissione cultura e istruzione del comune di Udine. Con il mio passaggio al misto, avvenuto il 30 agosto, avevo già rimesso nelle mani del sindaco la mia presidenza e, alla sua richiesta, ho scelto di dimettermi. L’alternativa sarebbe stata una paventata raccolta firme tra i consiglieri per la mia revoca (credo non proprio proficua) o una mia ambigua (agli occhi degli udinesi), permanenza nella Presidenza. In entrambi i casi sarebbero sorte polemiche sterili che lascio volentieri ad altri. Come mi ha riconosciuto il Sindaco, sono e mi ritengo una persona libera da condizionamenti e libera di esprimere le mie idee e le mie proposte e i miei No. Fedele alla mia mia libertà e a Costruire Futuro – ricorda Eloisa Gatta – dò seguito alla mia scelta di aderire al misto, lasciando così la Presidenza di una commissione. Ringrazio i commissari e auguro buon lavoro al futuro Presidente». Come si ricorderà la spaccatura fra l’ex presidente e la maggioranza era emersa ad agosto quando Eloisa Gatta contestava l’azione politica della maggioranza e rendeva noto: «Le ragioni dell’abbandono sono riassumibili in una differente visione emersa nel corso della attività amministrativa della città. Ho vissuto una evoluzione verso filosofie ideologiche che nulla hanno a che vedere con me e con la civica Costruire Futuro, che ho l’onore di rappresentare in Consiglio Comunale. Dalla mia astensione all’aumento dell’addizionale comunale Irpef, (considerata un errore sia per il momento storico che per le modalità) alla richiesta dei Falchi al fine di supportare un progetto di Sicurezza partecipata (che abbiamo condiviso, ritenendola fondamentale nella sua azione preventiva) ma insufficiente nella azione repressiva. Dalla proposta di concepire la ZTL non come fatto ideologico, ma come opportunità che si aggiunge per i cittadini, utilizzando fasce orarie, che tenessero in giusta considerazione commercianti e cittadini; agli sfalci e alla gestione del taglio di alberi in città che aspetta ancora una spiegazione, alle ciclabili sviluppate senza l’ascolto dei cittadini, come nel quartiere di San Paolo. Per arrivare agli ultimi avvenimenti: due pesi e due misure sulla concessione del patrocinio, negato alla partita Italia- Israele e concesso al Pride FVG, fino ad arrivare allo scempio di via Leopardi. E infine le future scelte che mi vedono critica per all’appiattimento su visioni di bandiera: Piazza Garibaldi e borgo stazione. La prima ,Piazza Garibaldi, in cui l’amministrazione rischia di desertificare un altro spazio lastricandolo solo di buone intenzioni. La seconda, Borgo stazione, con un progetto talmente irreale da essere fuori dal vissuto udinese. E in ultimo I quartieri, questi dimenticati». De Toni-sui-carboni.