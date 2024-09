UdineCaracas Exxx…Polzive!!! Sciopero della Polizia Locale. Il sindacato dei lavoratori, UilFpl, sgancia la bomba al sindaco: Non ci fermeremo e continueremo le agitazioni fino a quando le nostre richieste non verranno accettate. Le gravissime responsabilità delle altre sigle sindacali. Città nel caos: residenti infuriati tolgono le transenne per far passare le auto sul tracciato.

Lo sciopero degli agenti della Polizia locale di Udine proprio il giorno della maratonina ha fatto precipitare la città nel disordine più totale, a dimostrazione del valore e dell’impegno della truppa di via Girardini. Stefano Bressan segretario generale della UilFpl e promotore della manifestazione di oggi di fronte al comune, non perdona agli uffici di aver sottovalutato per tanti anni i diritti dei lavoratori. L’esponente sindacale osserva: «Non ci fermeremo e continueremo con le nostre vertenze, proteste e scioperi fintanto che non avremo la garanzia che tutte le nostre richieste (le indennità) atte a tutelare e gratificare i lavoratori non saranno accettate». Ma Bressan va oltre e spiega – accreditato dei successi ottenuti in campo sanitario al Burlo di Trieste e all’ospedale di Monfalcone -: «questo sciopero si poteva evitare se altre sigle sindacali, rappresentative nella polizia locale, non presentandosi alle contrattazioni con l’amministrazione solo per motivazioni politiche, avrebbero in qualche modo rallentato l’iter che poteva portare “forse” a una chiusura diversa della vicenda». In tal senso l’impegno della Uil è tangibile. E’ il sindacato che tutela, più di altri, i lavoratori, le loro prerogative costituzionali, ma soprattutto l’affermazione dei loro diritti certificati dai contratti collettivi. E i numeri, in costante aumento degli iscritti, lo confermano. Sul punto Bressan dettaglia: «Per noi, a differenza di altri, prima di tutto vengono i risultati e il rispetto del lavoro dei dipendenti, riconoscere a loro ciò spetta dal punto di vista giuridico ed economico. Forse non tutti sanno che, se le altre sigle continueranno a non contrattare, non si potrà arrivare alla sottoscrizione del contratto collettivo decentrato e questo comporterà che non ci saranno aumenti alle indennità e soprattutto il blocco delle progressioni orizzontali, con la perdita di ben € 100.000 annuali da dedicare ai passaggi di categoria economica». Una responsabilità gravissima che viene esplicitata dalla UilFpl con le motivazioni che hanno spinto gli iscritti a manifestare di fronte al comune: «Oggi abbiamo scioperato al fianco degli agenti della polizia locale del Comune di Udine che si trovano in una situazione non più sopportabile, non abbiamo ancora la certezza che tutte le nostre richieste siano state accolte, in questi ultimi mesi sono aumentate le aggressioni anche in pieno giorno nei confronti dei cittadini di Udine, eppure gli operatori della Polizia Locale intervengono sempre tempestivamente per il rispetto che nutrono nei confronti della divisa che indossano e per il ruolo che ricoprono verso la cittadinanza, noi chiediamo lo stesso rispetto per loro da parte dell’Amministrazione Comunale e chiediamo con forza il rispetto dei loro diritti, cosa che a oggi è venuta meno, lo sciopero poteva essere evitato se il comune si fosse mosso prima, in modo responsabile e rispettoso». A conclusione della manifestazione, Bressan ha ribadito: «La Uil Fpl è stata l’unica sigla a sedersi al tavolo della contrattazione. Le nostre richieste sono chiare: annualità della parte economica rispetto alla parte giuridica triennale, aumento significativo e proporzionale di tutte le indennità riferimento alla previdenza integrativa per il personale di polizia locale, mantenimento della quota annuale di almeno € 100.000 per le progressioni economiche orizzontali (Peo) inserimento nota incentivi Progetti Speciali finanziati dai Ministeri dettagli e specifiche sugli incentivi del personale che fa formazione ai colleghi, utilizzo Buoni Pasto per il personale turnista dettaglio e specifiche (oltre alla definizione dei criteri) sul Welfare aziendale». De Toni-sui-carboni.