ConfindustriaUdine Exxx…Polzive!!! Accelerata d’autunno a palazzo Torriani. Riuniti oggi i tre saggi che dovranno illustrare al Consiglio Generale le caratteristiche del nuovo presidente. Salgono le quotazioni di Pozzo PMP.

Entro la primavera del prossimo anno Confindustria Udine avrà il suo nuovo presidente. Attualmente, dopo la scomparsa di Gianpietro Benedetti, l’associazione è presieduta dal vice presidente vicario Piero Petrucco (in foto). Prima giornata di lavoro, oggi, per il “Comitato dei Saggi” espressione di un sorteggio celebrato all’ultimo Consiglio Generale i cui nomi dei componenti sono: Adriano Luci, Matteo Tonon e Dino Fearragotto. Saranno loro a dare il via alle consultazioni con i rappresentanti delle categorie e, successivamente, illustrare l’esito dei lavori al Consiglio Generale. Le fasi esplorative sono avviate e si spera che per l’inizio del prossimo anno Confindustria Udine possa avere un nuovo presidente. Fra i nomi più gettonati, spunta quello di Luigino Pozzo il presidente di Pmp Industries Spa di Coseano (Ud).