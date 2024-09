RiccardiTrePetardi Exxx…Polzive!!! Il sottosegretario alla salute Gemmato impallina il sanitario: Il Friuli VG è una delle peggiori regioni d’Italia sul programma d’incremento dei posti letto per terapie intensive e semi intensive varato dal governo Conte. Caos Pronto Soccorso a San Daniele: 18 persone da ore in attesa: manca personale sanitario.

Un lettore, poco fa, ha scritto a leopost: «Ho accompagnato mia madre al pronto soccorso di San Daniele. Siamo in 18 in attesa che qualcuno arrivi. Ci dicono: Portate pazienza, non ci sono medici. Da tre ore siamo qui». Per l’assessore a fine corsa, la sanità Fvg è un modello di efficienza, gira come una pala. Anzi, elogia il Governo nazionale che “ha posto l’attenzione, con un nuovo provvedimento, sul tema delle liste d’attesa“. Ma lo stesso governo nazionale, attraverso il sottosegretario alla salute Gemmato (Benito Remix) ricorda al sanitario delegato per Forza Tragica al tavolo regionale per il terzo mandato, che il Friuli VG è una delle peggiori regioni d’Italia sul programma risalente a 4 anni fa d’incremento dei posti letto per le terapie intensive e semi intensive. Siamo in concorrenza, al peggio, con le regioni del sud. I dati sono riportati sulla stampa specializzata e si riferiscono ai lavori della commissione dell’altroieri. L’esponente di governo, rispondendo in commissione Affari sociali alla Camera ad un’interrogazione sul tema presentata da Simona Loizzo (Lega) ha spiegato che «le modalità per il riordino della rete ospedaliera in relazione all’emergenza da Covid, rientrano tra le competenze delle regioni e province autonome». Nonostante questo, al 31 luglio 2024 sono stati realizzati meno della metà dei posti letto aggiuntivi previsti dalla normativa. A colpire è soprattutto la grande differenza tra Regioni. L’Abruzzo, ad esempio, ha già completato al 100% l’obiettivo previsto dal decreto. Vicini al traguardo anche l’Emilia Romagna (96%) e la Provincia autonoma di Bolzano (93%). Bene il Veneto all’84%. Per il Friuli, dopo 4 anni e centinaia di pistolotti, i dati invece sono allarmanti: realizzati solo 19 posti letto di terapia intensiva su 58 fissati dal governo e solo 3 su 85! di semi intensiva. Siamo in compagnia del Molise che è ancora fermo allo 0%. Non va molto meglio in Calabria, dove il dato sui posti letto aggiuntivi si ferma al 18% o in Valle d’Aosta dove si ferma al 20%. Dai giorni della Pandemia avremmo dovuto imparare molto, eppure si scopre che le Regioni, a quattro anni di distanza, hanno realizzato appena il 47% dei posti letto aggiuntivi previsti dalla norma. va ricordato che il progetto è confluito nel Pnrr con uno stanziamento di oltre 1,4 miliardi. Si prevedeva, entro il 2026, la realizzazione di almeno 5.922 posti letto aggiuntivi, di cui 2.692 in terapia intensiva e 3.230 in subintensiva. Mancano dunque all’appello almeno 1.082 posti letto di terapia intensiva e 1.398 di semi intensiva da realizzare entro la scadenza del 2026. Il Friuli VG contribuisce al saldo negativo del progetto. Per il sanitario (soprannominato “glerie”: ghiaia dagli amici), i problemi sono altri. Non ultimo quello della sopravvivenza.